2 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







(16) بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَاؗ

(17) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَاَبْقٰىؕ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(16) Fakat siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

(17) Oysa âhiret daha hayırlı ve süreklidir.



(A'lâ Suresi -16-17) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:

Önceki âyetlerde kurtuluşun, nefsi ve malı arındırıp âhirete hazırlıklı gitmekte olduğu bildirilmişti. 16. âyette ise insanların genellikle geçici dünya hayatı ve zevklerini âhirete tercih ettikleri hatırlatılmaktadır. Oysa âhiret hayatı daha hayırlı, kalıcı ve sonsuzdur. Bu durum, –yüce Allah’ın rahmetinin bir tecellisi olarak– inkârcıları bir kere daha uyarmak, müminlere de böylesi yanlışlardan uzak durmaları yolunda telkinde bulunmak üzere 17. âyette vurgulu bir şekilde ifade edilmiştir (ayrıca bk. A‘râf 7/169; Yûsuf 12/109; Duhâ 93/4).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 5 Sayfa: 605









ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



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"Kişinin hatalarının çok, yumuşak huyluluğunun eksik, gerçekçiliğinin az olması, gece boyu leş gibi uyuması, gündüz de boş oturması, tembel, sürekli sızlanır olması, cimri ve aç gözlü olması kişiye dindeki kötülüğü bakımından yeter."



Kaynak: Münavi, Feyzü'l-Kadir, V/5, No: 6253





GÜNÜN SÖZÜ:









KISSADAN HİSSE:



Neden herkes zengin değil?



Çocuk annesine sorar Anneciğim , ALLAH neden herkese zenginlik vermiyor? Anne;

-istersen bu sorunun cevabını şu hikayede arayalım Adamın biri de senin gibi düşünüyormuş. Derken , evinin bahçesini,kazarken büyük bir define bulmuş bunu şehirdeki herkese dağıtmış.artık çok mutluymuş. Çünkü artık herkes çok zenginmişler.



Aradan bir hafta geçmiş . Adam alışveriş için çarşıya çıkmış.her taraf kapalıymış.

market,manav,fırın, kısacası herkes artık zenginmiş ve hiç kimse çalışmak istemiyormuş. hayat durmuştu yaptığı hatayı anlamış ALLAHın bizlere lütfettiği şefkat merhamet adalet gibi duygularını (haşa) ALLAH a karşı kullanma cahilliği içinde olanlara ALLAH akıl izan versin.

