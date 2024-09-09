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Spor 2 sene önce ‘Türkiye’de can güvenliğim yok’ demişti! Brezilya'da ayağında terlik bile bırakmadılar
Spor

2 sene önce ‘Türkiye’de can güvenliğim yok’ demişti! Brezilya'da ayağında terlik bile bırakmadılar

Yeniakit Publisher
2024-09-09 12:01:00 -

Beşiktaş, Fenerbahçe ve son olarak Başakşehir’de forma giyen Josef de Souza geçtiğimiz yıllarda ‘Türkiye’de can güvenliğim yok’ diyerek ülkeden kaçmıştı. Sezon öncesi Brezilya’ya transfer olan Souza, silahlı soyguncunun saldırısına uğradı ve ayağındaki terliğin bile çalındığını söyledi.

Bir dönem Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir forması giyen Josef de Souza dehşeti yaşadı. Kariyerine ülkesi Brezilya’da devam eden tecrübeli oyuncu silahlı soyguna maruz kaldı.

Oğlu ile birlikte Rio de Jenerio’da yolda arabasıyla giderken saldırıya uğrayan Brezilyalı futbolcu hırsızların ayağındaki terliği bile aldığını söyledi.

Yaşadıklarını cep telefonu kamerası ile çektiği videoda anlatan Josef de Souza, “Hırsızlar ayağımdaki terliği bile aldı. Adamın tüfeği vardı. Arabamı da aldılar. Oğlum ve ben vardık. Oğlumu çıkarmayı başardım. Şu anda iyiyiz” dedi.

‘TÜRKİYE’DE CAN GÜVENLİĞİM YOK’ DİYEREK ÜLKEDEN KAÇTI

Brezilyalı futbolcu Josef de Souza Beşiktaş’ta oynadığı dönemde maç esnasında bir taraftarın üzerine yürümesi sonrası ‘Türkiye’de can güvenliğim yok’ diyerek ülkeden kaçmıştı.

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