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Aktüel 2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Aktüel

2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2023-03-27 19:58:00 -
2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

Karaman'da 2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 11 koyun telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, E. U. idaresindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile H. Y.'nin kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet Karaman - Mersin karayolu 3'ncü kilometresinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.

Kazada sürücülerden Hasan Yalçın ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Y. E ve A. K. yaralandı,11 koyun da telef oldu.

Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A. K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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