2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 4 kişi yaralandı
Karaman'da 2 motosikletin koyun sürüsüne çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı, 11 koyun telef oldu.
Edinilen bilgiye göre, E. U. idaresindeki 70 ABN 622 plakalı motosiklet ile H. Y.'nin kullandığı 70 ABM 796 plakalı motosiklet Karaman - Mersin karayolu 3'ncü kilometresinde yolun karşısına geçirilmeye çalışılan koyun sürüsüne çarptı.
Kazada sürücülerden Hasan Yalçın ile motosikletlerde yolcu olarak bulunan Y. E ve A. K. yaralandı,11 koyun da telef oldu.
Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A. K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.