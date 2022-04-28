2 milyon kişi yola çıkıyor!

Ramazan Bayram’ına artık sayılı günler kaldı. 2 Mayıs itibarıyla başlayan bayram dönemi için Tatil hazırlıkları da neredeyse tamamlandı. Tüketicilerin Akdeniz ve Ege kıyılarına ilgisi yoğun olurken, Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu da talebin yüksek olduğu bölgeler arasında yer aldı.

Özellikle pandemi sürecinde devreye giren birçok yasağın kalkmış olması, 2 yıldan fazla süredir kısıtlamalardan sıkılan vatandaşın tatile yönelmesine yol açtı. Turizm sektörü temsilcilerine göre bu bayram tatili döneminde yaptıkları satışlar pandeminin henüz başlamadığı 2019’u da geride bıraktı.

Son dakika satışları

Pandeminin etkisinde geçen son iki yılın ardından tüketicilerde oluşan tatil özleminin bayram dönemi tatil taleplerine de olumlu yansıdığını ifade eden Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Tatilin süresi önceki yıllara kıyasla görece olarak daha kısa olsa da acentelerimize gelen talepler genel anlamda iyi bir seviyeye ulaştı. Son dakika satışları ile bu talebin devam edeceğini öngörüyoruz. Bayram tatilinde yurtiçine yönelik taleplerin yurtdışına göre daha yoğun olduğu görülüyor.

Bayram talepleri Ege ve Akdeniz bölgesi destinasyonları ile Kıbrıs’a yoğunlaşırken, özellikle sanatçılı organizasyonlar yapan oteller daha çok tercih ediliyor. Destinasyon bazlı bakıldığında ise Alanya, Belek, Bodrum, Çeşme, Kemer, Marmaris, Kuşadası öne çıkan bölgelerimiz arasında yer alıyor. Ramazan Bayramı döneminde Turizm hareketlerine katılım sağlayacak vatandaşlarımızın 2 milyon seviyesinde gerçekleşmesini bekliyoruz. Bunun sonucunda 8-10 milyar TL civarında hacim oluşmasını öngörüyoruz” diye konuştu.