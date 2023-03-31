2 milyon kişi alacaklarını duyurmuşlardı: Almanya’ya işgücü göçü kolaylaşıyor mu?

Almanya’da Bakanlar Kurulu, ülkede nitelikli iş gücü açığını kapatmayı hedefleyen yeni Nitelikli Göçmenlik Yasası’nı onayladı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, birçok Alman şirketinin uzun süredir nitelikli çalışan bulmakta ciddi zorluklar yaşadığı, nitelikli çalışan açığının 2022’de 1,98 milyon seviyesinde olduğu bildirildi.

Nitelikli işçi eksikliğinin, Almanya’da refah için bir risk haline geldiği vurgulandı. Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Hubertus Heil, nitelikli iş gücünü güvence altına almanın Almanya’nın önümüzdeki 10 yıl için en büyük ekonomik görevlerinden biri olduğunu belirterek, modern bir göç ülkesinin temellerini attıklarını belirtti.

Yeni yasa tasarısı ile Almanya’ya Avrupa Birliği dışından göçmenlerin gelmesini kolaylaştırıcı tedbirler bulunuyor. Yasa ile AB dışından gelen göçmen sayısı yıllık 60 bine kadar yükselebilecek.

GÖÇ İÇİN 3 PARKUR

Yeni kanunla ülkeye giriş için üç yol tanımlanıyor.

Kişilerin Almanya’da denklik verilen bir üniversite ya da mesleki yeterlilik diplomasına sahip olması ve bir şirketten iş teklifi alması gerekiyor.

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İlgili bir iş alanında en az iki yıllık tecrübenin yanı sıra mesleki eğitim ya da diploma şartı aranıyor.

Henüz iş bulamamış ama iş bulma potansiyeli olan kişilere “fırsat kartı” verilmesi öngörülüyor. Bu parkurda nitelikli göçmeler için puan sistemi getiriliyor. Puan sayısı hesaplanırken dil becerileri, mesleki deneyim, yaş ve Almanya ile bağlantılar dikkate alınan kriterler arasında yer alıyor.