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Spor 2 maçta 5 puan kaybeden Erol Bulut'tan sıra dışı taktik!
Spor

2 maçta 5 puan kaybeden Erol Bulut'tan sıra dışı taktik!

Hatay ve Konya maçlarında 5 puan kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut radikal bir oyun planı üzerinde çalışıyor. Buna göre Bulut, 3-5-2 sistemine dönüş başta olmak üzere farklı taktiksel alternatifler üzerinde duruyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:37:00 -
2 maçta 5 puan kaybeden Erol Bulut'tan sıra dışı taktik!

Süper Lig'e verilen milli arada 9. haftada oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Milli ara sonrası teknik direktör Erol Bulut sürpriz bir planla geri dönüyor.

Fenerbahçe geride kalan 8 lig maçında kapalı savunmaları aşmakta bir hayli zorlandı. Sarı-lacivertliler, Atakaş Hatayspor maçından sonra İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde de aynı sıkıntıyı yaşadı. Kapanan ve alan bırakmayan takımlara karşı Kadıköy'de oynadığı iki maçta 5 puan kaybeden takımın bir daha bu sıkıntıyı yaşamaması için teknik heyet çözüm arıyor.

Yeni taktik: 3-5-2

Bu çerçevede gerektiğinde 3-5-2 sistemine dönüş başta olmak üzere farklı taktiksel alternatifler üzerinde duruluyor. Hatayspor maçında rakibin eksilmesine rağmen teknik heyet 4'lü savunmayı bozmamış, devamında konuk ekip 9 kişi kalsa da rakibe sürpriz atak şansı bırakmamak için risk alınmamıştı.

Gelinen noktada teknik heyet özelikle bu iki maçı analiz ediyor. Mevcut taktiksel durumla bu sorun aşılamadığı için ofansif üretkenlik adına neler yapılabileceği üzerine çalışma yapılıyor.

Hazırlık kampında farklı dizilişleri deneyen teknik heyet, 4-2-3-1 ve 4-3-3 sistemi ile takımı sahaya sürme kararı almıştı. Ancak önümüzdeki dönemde Hatay ve Konya maçlarında olduğu gibi istenen oyun gelmez ve alan bulunamazsa 3-5-2 başta olmak üzere farklı dizilişi söz konusu olacak.

Özellikle şampiyonluk yolunda iç saha maçlarında kaybedilen puanların bedeli sezon sonunda ağır oluyor. Bu nedenle Kadıköy'de bir daha benzer bir puan kaybı yaşanmaması için çare aranıyor.

Fenerbahçe geçtiğimiz yıllarda derbilerde genelde başarılı sonuçlar alsa da Anadolu ekipleriyle oynadığı maçlarda sürpriz puan kayıpları yaşamış ve sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşamamıştı.

Erol Bulut yönetiminde 8 lig maçına çıkan Fenerbahçe, 17 puan topladı. Sarı-lacivertli ekibin ligdeki maç başına puan ortalaması 2.1 oldu.

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