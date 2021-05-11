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Spor 2. Lig play off maçları ne zaman 2021? 2. Lig Play Off maçları hangi kanalda?
Spor

2. Lig play off maçları ne zaman 2021? 2. Lig Play Off maçları hangi kanalda?

2. Lig play off maçları ne zaman hangi kanalda? 2. Lig’de play-off eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarih belli oldu. Futbolseverler play-off müsabakalarının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, 2. Lig play-off maçlarının hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-11 13:48:00 -
2. Lig play off maçları ne zaman 2021? 2. Lig Play Off maçları hangi kanalda?

Futbol liglerinde heyecan son noktaya ulaştı. Bir üst lige çıkacak ekiplerin belli olacağı 2.Lig play-off maçlarının takvimi açılandı. Peki, play-offlar ne zaman?

2. Lig play off maçları ne zaman 2021? 2. Lig Play Off maçları hangi kanalda?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, “Misli.com 2. Lig'de normal sezonun tamamlanmasının ardından gruplarında 2, 3, 4 ve 5. sırayı alan takımlar Play-Off oynamaya hak kazandı. Lig statüsüne göre ilk maçlar gruplarında 4. ve 5. sırada yer alan takımların sahasında oynanacak. Misli.com 2. Lig'de çeyrek final müsabakaları 12 ve 16 Mayıs tarihlerinde, yarı final müsabakaları 20 ve 24 Mayıs tarihlerinde, final müsabakası ise 28 Mayıs 2021 Cuma günü oynanacak. Final merkezi ise daha sonra ilan edilecek” denildi.

Sporseverler 2.Lig play-off müsabakalarının hangi kanalda verileceğini merak ediyor. 2. Lig play off karşılaşmalarının Misli Web TV’den yayımlanacağı açıklandı.

Çeyrek final 1.maçlar

12 Mayıs 2021

Beyaz Grup

16.00 Anagold 24 Erzincanspor-Hekimoğlu Trabzon

16.00 Ankara Demirspor-Kocaelispor

Kırmızı Grup

16.00 Silahtaroğlu Van Spor FK-Sakaryaspor

16.00 Kırklarelispor-Kırşehir Belediye Spor

Çeyrek final 2.maçlar

16 Mayıs 2021

Beyaz Grup

16.00 Hekimoğlu Trabzon-Anagold 24 Erzincanspor

20.00 Kocaelispor-Ankara Demirspor

Kırmızı Grup

16.00Kırşehir Belediye Spor-Kırklarelispor

20.00 Sakaryaspor-Silahtaroğlu Van Spor FK

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