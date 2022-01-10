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Spor 2. Lig ekibi duyurdu! Beşiktaş'a dönüyor
Spor

2. Lig ekibi duyurdu! Beşiktaş'a dönüyor

2. Lig ekibi Uşakspor, 20 yaşındaki genç oyuncu Kerem Kalafat'ın Beşiktaş'a döndüğünü duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 15:41:00 -
2. Lig ekibi duyurdu! Beşiktaş'a dönüyor

Uşakspor, Kerem Kalafat'ın Beşiktaş'a transferi konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Uşakspor, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Beşiktaş ile bir süredir Kerem Kalafat için süren görüşmelerin olumlu sonuçlandığını açıkladı. Kerem Kalafat'ın sözleşmesinde bulunan "Beşiktaş çağırırsa döner" maddesi gereğince ayrıldığı belirtilen açıklamada ayrıca Kalafat'ın kulüpten alacaklarını da bıraktığı ifade edildi. Yapılan açıklamada; "Sezon başında Beşiktaş JK’den kiralık olarak kadromuza kattığımız Kerem Kalafat, sözleşmesinde bulunan 'Beşiktaş çağırırsa geri döner' maddesi gereğince takımımızdan ayrılmıştır. Kulübümüzden alacaklarını bırakarak, Beşiktaş JK’ye dönen Kerem Kalafat’a, Uşakspor'umuza yaptığı katkılardan dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Kerem Kalafat" ifadelerine yer verildi.

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