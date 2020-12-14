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Spor 2 kulüp PFDK'ye sevk edildi
Spor

2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 2 kulüp Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 22:24:00 -
2 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Atakaş Hatayspor'un, Fatih Karagümrük maçında talimatlara aykırı hareketleri ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimat gereği PFDK'ye sevk edildiği bildirildi.

Fatih Karagümrük'ün aynı müsabakada futbolcusunun ayrımcılık içeren söylemi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 42. maddesi uyarınca PFDK'ye sevkine karar verildiği aktarıldı. Fatih Karagümrük oyuncusu Erik Sabo'nun aynı gerekçeyle kurula sevk edildiği ifade edildi. Açıklamada, Fatih Karagümrük Kulübü İdarecisi Şenol Can da talimatlara aykırı hareketi ve akreditasyon talimatının ilgili maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi. Göztepeli futbolcu Alpaslan Öztürk'ün de Çaykur Rizespor maçında sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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