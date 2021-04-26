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Dünya 2. Karekin’den Biden'a teşekkür! Karabağ’da atılan tokat ağır gelmiş
Dünya

2. Karekin’den Biden'a teşekkür! Karabağ’da atılan tokat ağır gelmiş

ABD Başkanı Joe Biden'a 1915 olaylarını sözde ‘soykırım’ olarak tanımlamasından ötürü bir teşekkür mektubu gönderen Dünya Ermenileri ruhani lideri 2. Karekin, ‘Dağlık Karabağ'daki son olaylar göz önüne alındığında bu zor tarihi dönemde’ özel bir anlamı olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 06:29:00 -
2. Karekin’den Biden'a teşekkür! Karabağ’da atılan tokat ağır gelmiş

Dünya Ermenileri ruhani liderinin Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'e 1915 olaylarını sözde ‘soykırım’ olarak tanımlamasından ötürü bir teşekkür mektubu gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD Başkanı Joseph Biden'e, bizim adımıza ve tüm Ermeni halkı adına 24 Nisan mesajındaki adil konumu için minnettar olduğumuzu ifade ettiğimiz bir mektup gönderdik” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca 106 yıl önce Osmanlı İmparatorluğu döneminde meydana gelen olayların ABD tarafından sözde ‘soykırım’ olarak tanınmasının ‘Dağlık Karabağ'daki son olaylar göz önüne alındığında bu zor tarihi dönemde’ özel bir önem taşıdığı vurgulandı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan dün yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarıyla ilgili olarak yaptığı açıklama sonrasında ABD Büyükelçisi David Satterfield’in bakanlığa çağrılarak kendisine söz konusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkinin iletildiği belirtilmişti.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verilmişti:

"Büyükelçi Satterfield’a, sözkonusu açıklamaya ilişkin güçlü tepkimiz iletilmiştir. Tarihi ve hukuki herhangi bir dayanaktan yoksun olan bu açıklamayı kabul edilemez bulduğumuz, tümüyle reddettiğimiz ve en kuvvetli şekilde kınadığımız ifade edilmiştir."

 

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