2. Karadeniz Ülkeleri Otoloji Nörotoloji Kongresi'ne doğru

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Karadeniz Otoloji ve Nörotoloji Derneği tarafından düzenlenen, 6 ülkeden 54 bilim insanının konuşmacı olarak katılacağı "2. Karadeniz Ülkeleri Otoloji Nörotoloji Kongresi" 24-25 Ekim tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek.

Bayındır Sağlık Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, ilki Varna’da gerçekleştirilen Karadeniz Ülkeleri Otoloji Nörotoloji Toplantısı bu yıl, Kovid-19 pandemisi nedeniyle online olarak gerçekleştirilecek.

Karadeniz’i çevreleyen ülkelerden seçkin otologları bir araya getirecek olan bilimsel programda, işitme kaybı, orta kulak ve mastoid enflamatuar ile tümöral belirtilerle ilgili tanısal ve terapötik endişeler ele alınacak. Ayrıca vestibüler bozukluklar da tartışılacak ana konular arasında yer alacak.

24-25 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek iki tam günlük yoğun bilimsel program kapsamında paneller, yuvarlak masa oturumları ve konferansların yapılması planlanıyor.

Online ortamda gerçekleştirilecek programda 2 gün boyunca 6 ülkeden, 54 konuşmacı yer alacak. Karadeniz’i çevreleyen ülkelerden alanında uzman kişilerin katılacağı kongre "blacksea.serenaslive.com" adresinden gerçekleştirilecek.





- Sertifikalı sanal toplantı





Karadeniz’i çevreleyen ülkelerden seçkin otologları bir araya getirecek olan 2. Karadeniz Ülkeleri Otoloji Nörotoloji Kongresi, alanında uzman bilim insanlarını bir araya getirecek. Katılımcıların her bir oturuma internet ortamı üzerinden bağlanarak takip edeceği toplantı sonrasında oturumların en az yüzde 75'ine katılan katılımcılara, sanal katılım sertifikası iletilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Uluslararası Vestibüler Derneği Başkanı, Karadeniz Ülkeleri Otoloji ve Odyoloji Derneği Kurucu Başkanı ve Türkiye İş Bankası iştiraki Bayındır Sağlık Grubu Kulak, Burun, Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nuri Özgirgin, ilki Varna’da düzenlenen kongrenin bu yıl pandemi süreci nedeniyle internet ortamında gerçekleşeceğini belirterek, “Karadeniz’i çevreleyen ülkelerden alanında uzman otologların bir araya geleceği bilimsel toplantıda, vestibüler bozukluklar başta olmak üzere pek çok konu 6 ülkeden katılacak 54 konuşmacının bir araya gelmesiyle ele alınacak.” ifadelerini kullandı.

Bu arada, denge duyusuna yön veren ve motor koordinasyonu sağlayan vestibüler sistem, işitme sisteminin önemli bir parçası konumunda bulunuyor. Bu sistemden kaynaklı sorunlar, hastalarda denge ve baş dönmesi sorunlarına yol açarak, araba kullanma, merdiven çıkma hatta yürüme gibi rutin aktivitelerin yapılmasına dahi engel olabiliyor.

Vestibüler sistem sorunları nedeniyle sosyal hayattan kendini soyutlayan bireyleri, tekrar topluma kazandırmak hedefiyle kurulan Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi, bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor. Tedavi, tüm tanı süreci tamamlandıktan sonra, bu konuda eğitim görmüş terapistler tarafından uygulanıyor.

Bayındır Söğütözü Hastanesi Denge Merkezi’nde, baş dönmesi ve denge bozukluğunun tedavisinde denge problemi yaşayan astronot ve pilotların tedavi girişimlerinden elde edilen deneyimlerle de şekillenen Vestibüler Rehabilitasyon yöntemleri uygulanıyor.

Baş dönmesi ve denge bozukluklarına ilişkin detaylı bilgilerin yanı sıra vestibüler rehabilitasyon, sanal gerçeklik ve evde gerçekleştirilebilen manevra hareketlerine dair zengin video içeriğinin de yer aldığı Vertigo Klinik’in "www.vertigoklinik.com" web sitesi ve Youtube kanalı ziyaret edilebiliyor.