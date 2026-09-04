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Yerel 2 kaçak göçmen daha yakalandı
Yerel

2 kaçak göçmen daha yakalandı

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2 kaçak göçmen daha yakalandı

Bayburt'ta gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında, ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmen ile bu kişilerin şehre girişi, barınması ve yurt dışına kaçış çabalarına aracılık eden 2 insan kaçakçılığı şüphelisi polis tarafından suçüstü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik saha ve analiz çalışmaları yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında yasa dışı yollarla Bayburt'a giriş yapan 2 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenleri ülkeye sokmak, barınmalarına imkan sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalıştıkları belirlenen 2 şüpheli de yakalanarak haklarında adli tahkikat başlatıldı.

Afganistan uyruklu 2 düzensiz göçmenin idari işlemleri tamamlandı. Düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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