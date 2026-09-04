Yeni model Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri!
Uzun zamandır merakla beklenen Yeni Jeep Avenger, hibrit, elektrikli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarıyla Türkiye pazarında satışa çıktı.
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Uzun zamandır merakla beklenen Yeni Jeep Avenger, hibrit, elektrikli ve dört tekerlekten çekişli versiyonlarıyla Türkiye pazarında satışa çıktı.
Jeep, kompakt SUV segmentindeki iddialı temsilcisi yeni Avenger modelini üç farklı güç aktarma organıyla Türkiye'de satışa sundu. Model; e-Hybrid Summit, tamamen elektrikli Summit ve dört tekerlekten çekişli 4xe Overland paketleriyle showroomlardaki yerini aldı.
JEEP AVENGER FİYAT LİSTESİ Serinin en erişilebilir seçeneği olan 156 beygirlik yüzde 100 elektrikli Summit versiyonu, lansmana özel 2 milyon 305 bin TL fiyat etiketiyle alıcı buluyor. Hafif hibrit motora sahip 110 beygir gücündeki e-Hybrid Summit modeli ise kampanya kapsamında 2 milyon 339 bin 550 TL'den satılıyor.
Ailenin dört tekerlekten çekişli üyesi olan 145 beygirlik Avenger 4xe Overland versiyonunun lansman fiyatı ise 2 milyon 880 bin TL olarak duyuruldu. Araçların tavsiye edilen anahtar teslim standart liste fiyatları ise donanım seviyesine göre 2 milyon 999 bin TL'ye kadar ulaşıyor.
MOTOR SEÇENEKLERİ Yüzde 100 elektrikli model, 54 kWh kapasiteli bataryası ve standart ısı pompası desteğiyle WLTP döngüsünde 400 kilometreye kadar menzil vadediyor. Modelde 100 kW DC hızlı şarj imkanının yanı sıra harici cihazlara elektrik aktarabilen V2L fonksiyonu yer alıyor.
Hafif hibrit e-Hybrid versiyonu, 30 km/s altındaki hızlarda kısa mesafelerde tamamen elektrikle yol alabilirken 4xe Overland modeli, zorlu koşullarda arka aksa 1.900 Nm tork iletebiliyor. Dört çeker model; 210 mm taban yüksekliği ve gelişmiş yaklaşma açılarıyla üstün tırmanma yeteneği sergiliyor.
Tüm versiyonlarda, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto destekli çift 10,25 inçlik ekran paneli standart olarak yer alıyor. Kabin içinde eller serbest elektrikli bagaj kapağı, cam tavan, ısıtmalı koltuklar ve 380 litrelik bagaj hacmi sunuluyor.
Sürüş güvenliğini üst seviyeye taşıyan modelde, Seviye 2 otonom sürüş asistanı ve 360 derece çevre görüş kamerası da var. Zorlu zemin koşullarına uyum sağlamak için Selec-Terrain sürüş modları ile Eğim İniş Desteği de standart pakete dahil.
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