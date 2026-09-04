Yeni model Türkiye'de satışta: İşte fiyatı ve özellikleri!

Ailenin dört tekerlekten çekişli üyesi olan 145 beygirlik Avenger 4xe Overland versiyonunun lansman fiyatı ise 2 milyon 880 bin TL olarak duyuruldu. Araçların tavsiye edilen anahtar teslim standart liste fiyatları ise donanım seviyesine göre 2 milyon 999 bin TL'ye kadar ulaşıyor.