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Gündem 2 Iraklı DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek
Gündem

2 Iraklı DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Samsun’da güvenlik güçlerinin düzenlediği önemli operasyon sonrası yakalanan 2 Iraklı DEAŞ şüphelisinin sınır dışı edileceği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 16:50:00 - 2021-11-09 16:51:11
2 Iraklı DEAŞ şüphelisi sınır dışı edilecek

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 Irak uyruklu zanlıdan 2'sinin daha sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince kentte belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, gözaltına alınan Irak uyruklu 10 şüpheliden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.

Savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilen şüpheliler, sınır dışı işlemleri için Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Ekipler, 2 Kasım'da düzenledikleri operasyonla, İstihbarat ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri koordinesinde, Irak'ta bulundukları dönemlerde DEAŞ bünyesinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi bulunan ve Samsun'da yaşadıkları tespit edilen 10 Irak uyruklu zanlıyı gözaltına almış, 8'i sınır dışı edilmişti.

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