2 ilde ahlaksızlara yönelik polis baskını

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, 30 Haziran günü saat 05.00 sıralarında İstanbul ve Sakarya'da, fuhuş yaptırıldığı öğrenilen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. İki ilde gerçekleştirilen operasyonlarla 6 şüpheli yakalandı.

Bu adreslerde yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler ve fuhuş yaptırıldığı belirlenen 13 yabancı uyruklu kadın Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Ekiplerce adreslerde yapılan aramalarda, 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 13 adet pasaport ile geçici ikamet izin belgeleri ve yabancı kimlik kartları, 7 bin 755 TL para, 9 Amerikan Doları, 28 adet cep telefonu ve 28 adet sim kartı bulundu.

Fuhuşa Aracılık Yapmak ve Yer Temin Etmek suçlarından haksız kazanç elde ettiği belirlenen 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Fuhuş yaptırılan 13 yabancı uyruklu kadın ise ifadelerinin alınmasının ardından gerekli işlemlerin yapılması için ilgili kurumlara gönderildi.