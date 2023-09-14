2 ile 5 bin lira arasında değişiyor! Peki veliler nasıl ödeyecek?

Okulların açılmasıyla birlikte velilerin alışverişi de arttı. Bu yıl okul alışverişi harcamalarının 2 bin ila 5 bin TL'ye çıktığını belirten velilerin alışveriş için ilk tercih noktası e-ticaret oldu. Araştırmaya katılan 10 veliden 7'si ise alışverişlerini kredi kartlarıyla gerçekleştirdiğini belirtti. Sağlıklı, dayanıklı ve uygun fiyatlı ürünler arayışı, ailelerin alışverişlerinde öncelikli bir konu olarak ön plana çıktı.

Yaz tatilinin ardından 20 milyonu aşkın öğrenci ders başı yaptı. Avansas velilerin okul alışverişi sürecini araştırdı. Velilerin okul alışveriş davranışlarını, tercih ettikleri markaları, alışveriş önceliklerini ve beklentilerini incelenirken bine yakın veli ile görüşüldü.

Araştırmaya göre, her 10 veliden 9'u okul alışverişlerine başlamadan önce marketlerin broşürlerini, güncel ürünleri ve internet sitelerini incelediklerini ifade etti. Araştırmaya katılan velilerin yüzde 30'u alışverişlerini e-ticaret siteleri üzerinden gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kartla mı nakit mi?

Araştırmaya katılanların yüzde 44'ü ilkokul, yüzde 27'si lise, yüzde 29'u ise ortaokul öğrenci velisi olurken, katılımcıların tamamı geçen yıla kıyasla okul alışverişi için ayırdığı bütçenin önemli ölçüde arttığını belirtti. Velilerin yüzde 70'i alışverişlerini kredi kartlarıyla yaptığını, yüzde 30'u ise hem kredi kartı hem de nakit ödeme seçeneğini kullandığını belirtti.

Okul alışveriş bütçeleri konusunda ise araştırmaya göre, geçen yıl ortalama okul öncesi alışveriş bütçesi 1.100 TL iken, bu yıl velilerin ortalama alışveriş sepeti 2.000 ila 5.000 TL arasında değişiyor. Geçen yıl en çok kırtasiye ürünleri alışverişi yapılırken, bu yıl giyim ürünleri alışverişlerinin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Kırtasiye ürünleri ve teknoloji ürünleri ise hemen arkasından geliyor.

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Son olarak, sağlıklı, dayanıklı ve uygun fiyatlı ürünlerin arayışı, ailelerin alışverişlerinde öncelikli bir konu olarak öne çıkıyor. Araştırmaya katılan 100 veliden 42'si okul alışverişlerinin sorumluluğunu üstlendiğini belirtirken, 58'i ise eşiyle birlikte kararlar aldıklarını ifade etti.