Mayıs ayının son haftasıyla birlikte hava sıcaklıkları yurt genelinde etkisini arttırdı. Haziran ayının ilk gününde de pek çok ilde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar kaydedildi. Peki, bugün hava nasıl olacak?

2 Haziran hava durumu İstanbul Ankara İzmir | Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Bilecik, Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın kuzeydoğusu ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden, zamanla Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde toz taşınımı görüleceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 19°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 18°C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 18°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 18°C, 30°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 20°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 23°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 21°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, zamanla batı ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Göller yöresinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kahramanmaraş çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA 20°C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA 21°C, 30°C

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY 18°C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN 22°C, 31°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir ve Çankırı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kayseri ve Sivas çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 17°C, 33°C

Parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde batı kesimleri yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR 15°C, 28°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 20°C, 32°C

Parçalı bulutlu

YOZGAT 14°C, 30°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU 13°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 17°C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SİNOP 17°C, 23°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK 18°C, 22°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 16°C, 33°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜMÜŞHANE 13°C, 31°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORDU 17°C, 21°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN 17°C, 22°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Malatya çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ERZURUM 8°C, 27°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 8°C, 25°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Perşembe) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 16°C, 35°C

Parçalı bulutlu

VAN 11°C, 26°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Adıyaman çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 18°C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 21°C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 23°C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 27°C, 40°C

Az bulutlu ve açık