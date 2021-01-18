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Medya 2 haftadır yoktu! Sebebi ortaya çıktı... ATV flaş Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı
Medya

2 haftadır yoktu! Sebebi ortaya çıktı... ATV flaş Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı

2 haftardır yayınlanmayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi ile alınan karar ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-18 10:01:00 -
2 haftadır yoktu! Sebebi ortaya çıktı... ATV flaş Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz kararı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi bir süredir ekranlarda yok. Aralık ayının son haftası yayınlanan 178. bölüm ile birlikte izleyicisine bir süreliğine veda eden dizi hakkında atv’den yeni bir karar geldi.

Ocak ayının ilk haftası dinlenen ekip, sonrasında çalışmalara yeniden başlamıştı. Yeni yıl ile birlikte hikayede yaşanacak değişiklikler nedeniyle 2 haftalık ara verildiği ortaya çıktı. Oktay Kaynarca’nın başrolünde yer aldığı EDHO, 2021 yılının ilk iki haftasında izleyicileri ile buluşamadı.

Dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak edenlere kanaldan bir sürpriz var. Yayınlanan 179. bölüm fragmanı ile 19 Ocak Salı akşamı dizinin yeni bölümünün izleyicilerle buluşacağı ortaya çıktı.

Senaryoda ve bazı mekanlarda değişiklikler yapıldığına yönelik bilgiler de bulunuyor. Bu değişikliklerin neler olduğu konusu da yeni bölüm ile birlikte ortaya çıkacak.

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