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Aktüel

2 günlük bebek dolmuş durağına bırakıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dolmuş durağına yeni doğmuş bebek bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 16:09:30 -
2 günlük bebek dolmuş durağına bırakıldı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde dolmuş durağına yeni doğmuş bebek bırakıldı.


İlçeye bağlı Kayıkçılar köyünde bulunan dolmuş durağına 2 günlük bebek bırakıldı. Durağa gelen bir vatandaş, bebeği terk edilmiş halde buldu. Olayı hemen 112 Acil servisi ve jandarmayı arayarak yardım istedi. Ambulans ile Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı. Durumunun iyi olduğu, uzun süre aç kaldığı için şuan mama ile beslenen bebeğin tedavisinin ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi.


Olayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.

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