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Yerel 2 gündür her yerde aranıyordu! Genç adamdan acı haber geldi
Yerel

2 gündür her yerde aranıyordu! Genç adamdan acı haber geldi

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2 gündür her yerde aranıyordu! Genç adamdan acı haber geldi

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 gün önce kaybolan 42 yaşındaki gece bekçisi Hikmet Uzuncan’ın cansız bedeni, son görüldüğü noktaya yakın ormanlık alanda bulundu.

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde 2 gündür haber alınamayan Hikmet Uzuncan’dan acı haber geldi.

 

Edinilen bilgiye göre, Devekayası mevkiindeki özel bir şirkette gece bekçisi olarak çalışan evli ve 3 çocuk babası Hikmet Uzuncan (42) 2 gün önce ortadan kayboldu. En son Tavşanlı-Kütahya kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda 43 AAB 315 plakalı beyaz renkli Tofaş Şahin marka otomobiliyle görülen Uzuncan'ın yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin bölgede sürdürdüğü arama çalışmalarına dron da destek verdi. Bugün akşam saatlerinde Uzuncan’ın en son görüldüğü noktaya yakın Kuruca mevkiindeki ormanlık alanda jandarma ekiplerinin yaptığı detaylı arama sonucunda şahsın cansız bedenine ulaşıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, ormanlık alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi.

 

Hikmet Uzuncan’ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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