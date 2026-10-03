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Yeni Akit Gazetesi 2 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu
Yeni Akit Gazetesi

2 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

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2 gündür haber alınamıyordu! Evinde ölü bulundu

Manisa’nın Kula ilçesinde yalnız yaşayan 50 yaşındaki Ferit Özcan’dan yaklaşık iki gündür haber alamayan yakınları acı olayla karşılaştı.

Manisa’nın Kula ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan 50 yaşındaki Ferit Özcan evinde ölü bulundu.

 

Olay, Bey Mahallesi 20. Sokak'ta meydana geldi. Yalnız yaşayan Ferit Özcan'dan yaklaşık 2 gündür haber alamayan yakınları, durumundan şüphelenerek yaşadığı eve gitti. Eve giren yakınları Özcan'ı yerde hareketsiz buldu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekiplerinin yaptığı kontrolde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, savcı ve adli tabip tarafından da inceleme yapıldı. Özcan'ın burnundan kan geldiği belirlendi. Vücudunda herhangi bir kesici ve delici alet yarası bulunmayan Özcan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından önce Kula Devlet Hastanesi'nin adli morguna, ardından da kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

 

Daha önce tabakhanede işçi olarak çalışan Özcan'ın bir süredir işsiz olduğu öğrenildi.

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