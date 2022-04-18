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Yerel 2 grup arasında bıçaklı kavga
Yerel

2 grup arasında bıçaklı kavga

Samsun'da kalabalık 2 grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-18 06:56:00 -
2 grup arasında bıçaklı kavga

Olay, Samsun'un Bafra ilçesi, Emirefendi Mahallesi, Tabip Sokak'ta bulunan lunapark önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kalabalık iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada M.C.T. isimli şahıs sırtına aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.

Yaralanan şahıs Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sivil ve resmi polis sevk edildi.

Polis ekipleri kavgaya karışan ve olay yerinden kaçan şahısları tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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