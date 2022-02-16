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Gündem 2 FETÖ’cü memleketleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı
Gündem

2 FETÖ’cü memleketleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 2'si tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-02-16 10:15:00 -
2 FETÖ’cü memleketleri Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Alınan bilgiye göre, dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan Ş.B, S.Z. ve E.Z'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İpsala Adliyesine sevk edilen şüphelilerden E.Z. ve Ş.B. savcılıktaki ifadesinin ardından sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli S.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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