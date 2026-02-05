  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Türkiye destekli Sudan ordusu İsrail-BAE’nin tozunu attırıyor! Deprem bölgesinde 3 yılda yapılanlar kalem kalem kitap oldu: 455 bin konut, 220 milyar nakdi destek! MKE’den Mısır’a 350 milyon dolarlık dev imza! TOLGA hava savunma sistemi artık Nil kıyılarını koruyacak Deneme uçuşunu başarıyla tamamladı bu yılın ilk çeyreği envantere girecek. KIZILELMA gün sayıyor Katil İsrail’in saldırıları sürüyor! 27 Müslüman daha şehit oldu Yunanistan CHP'ye özendi! Bir ülkede daha Epstein benzeri skandal: Rezalet içinde rezalet Denizde sürüklenirken vatandaşlar fark etti! İstanbul'da alarm veren görüntü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan flaş açıklamalar Ege'de süresiz NAVTEX hamlesi ne anlama geliyor?
Gündem 2 FETÖ’cü daha ait oldukları yere teslim edildi
Gündem

2 FETÖ’cü daha ait oldukları yere teslim edildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
2 FETÖ’cü daha ait oldukları yere teslim edildi

Samsun'un Çarşamba ve Bafra ilçelerinde FETÖ terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari daha yakalanarak cezaevine gönderildi.

3 Şubat tarihinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan araştırmalar kapsamında, 'silahlı terör örgütüne üye olma (FETÖ)' suçundan haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs, Çarşamba ve Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen çalışmalar sonucu yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti
Gündem

İran Türkiye’den vazgeçmişti! ABD rest çekti

ABD ile İran arasında Cuma günü Türkiye’de yapılması planlanan kritik görüşme, Tahran yönetiminin son dakika ayak diremeleri ve format değiş..
İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler
Sosyal Medya

İzmir Körfezi'ndeki koku sorununa dert yananlar için şifa niyetine bir video! Sözcü Gazetesi'ni rezil rüsva ettiler

CHP zihniyetinin yönettiği İzmir’de halk nefes alamaz hale gelmişken, bir grup genç bu duruma ironik bir dille tepki gösterdi. Körfezdeki o ..
İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar
Gündem

İmamoğlu ailesinde uyuşturucu ve fuhuş şoku! Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya hakkında kan donduran itiraflar

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Di..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23