2. el araba piyasası son durum: Cumhurbaşkanı 2. el araba açıklaması! 2. el araba fiyatları düşer mi, düşüyor mu? Son dakika! ÖTV indirimi olacak mı?

İkinci el otomobil satışında 6 ay ve 6 bin kilometre şartı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte ikinci el piyasasında geçen yıla göre yüzde 8’lik bir düşüş yaşandı. Yeni araba alacak olanlar ve arabasını satacak olanlar piyasadaki bu durgunluğun ne kadar süreceğini merak ediyor. İşte detaylar.

İKİNCİ EL OTOMOBİL FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Oto galericiler, bu durgunluğun sene sonunda bozulacağını belirtirken, 2023’e hareketli başlayacaklarını vurguladı. Yenişafakta yer alan habere göre; Galerici Yavuz Çiftçi,

“İnsanlar şu anda 2023 model yeni çıkacak otomobilleri bekliyor. Bu da piyasanın durgun geçmesine sebep oluyor fakat 2023’e yaklaşırken piyasanın tekrardan hareketleneceğini ve canlanacağını düşünüyoruz” dedi.

İkinci el otomobil piyasasının durgunluğunu koruduğunu belirten Yavuz Çiftçi, “İkinci el piyasasında geçen seneye göre satış rakamları yüzde 8 düştü. Geçen seneye göre daha durgun bir dönem yaşıyoruz. Bunun sebeplerine bakacak olursak otomobil fiyatları hızlı bir artış gösterdi. Bu artış insanları ihtiyaçtan çok otomobilleri bir yatırım aracı olarak görmelerine neden oldu. Sonrasında devletin yaptığı tedbirler bu yükselmenin önüne geçti. Dönemsel olarak bu aylar genellikle otomotiv piyasasını etkiler. Baktığımızda senenin sonuna geliyoruz, çocuklar okula dönüyor, aileler çocuklarla ilgileniyor. Bu durum ikinci el otomobil piyasasını etkiliyor. Bankaların kredi faizleri ve akaryakıt fiyatlarının yukarıda olması da ayrı bir etken” ifadelerini kullandı.

2023 İKİNCİ EL ARABA PİYASASI NE OLACAK?

İkinci el otomobil piyasasının sene sonuna doğru hareketleneceğini belirten Çiftçi,

“Senenin sonuna doğru yaklaşırken, insanlar araba değiştireceği zaman yeni model bir araba almak istiyor. Yeni yıla 2 ay kalmışken şu an araba alıp yaştan 1 yıl zarar görmek istemiyorlar. Bunu bekleyen bir kısım var. Bu da hem ikinci eli hem de sıfır araç piyasasını durağan tutuyor. Yani 2023 model arabaları bekleyen bir kısım var. Senenin sonuna doğru piyasa tekrardan hareketlenir. Fiyatlara baktığımızda, yüzde 10-15 civarında geri gelme söz konusu. İnsanlar bu yüzde 10-15’lik geri gelmeyi göze aldıkları zaman bir şekilde ticaret dönüyor. Piyasa aslında hiçbir zaman durmaz, sadece rakamlar güncellenir, kaldığı yerden devam eder. İnsanlar yeni rakamlara kendilerini alıştıramadıkları zaman bir durağanlık hareketsizlik başlıyor” dedi.

İkinci el otomobilde yeni dönem: Yenilenip satılacak

İkinci el arabada yeni dönem başlıyor. Araba almak isteyene güzel haber geldi. Fabrika çıkışlı ikinci el araç dönemi 2023 yılında resmen başlıyor. 6 yaşına kadar olan araçlar yenilenip tekrar satışa sunulacak. 10 yıl boyuncu sürekli yenilenen araçlar uygun fiyata satılacak.

. ÖTV indirimi araba fiyatları üzerinde bir etkisi olması beklenirken, sosyal medyada ilk arabasını alana "ÖTV indirimi" iddiaları dolaşıyor. Bu bilgiler sıfır ve ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğe yol açtı. ÖTV indirimi ne zaman gelecek sorusuna yanıt arıyor. Peki, ÖTV indirimi gelecek mi? İşte ÖTV indirimi 2022 son durum hakkında bilgiler...

TV indirimi, sıfır otomobillere Özel Tüketim Vergisi indirimi geleceğine dair söylentiler dolayısıyla gündemde yer alıyor. Sıfır ya da ikinci el araç alımı gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bu kapsamda resmi kurum ya da kişilerden gelecek açıklamalara odaklandı. İşte, araçlarda ÖTV indirimi hakkında son bilgiler

ÖTV İNDİRİMİ GELECEK Mİ?

ÖTV indirimi konusunda en son açıklama Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç'tan geldi. Erkoç, “ÖTV indirimi belirsizliğinin artık çözülmesi, bu konunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Beklenti içerisine giren vatandaş satın alma kararını erteleyerek beklemede kalmayı tercih ediyor. Sektör de, tüketici de bu konuda bir açıklama bekliyor” dedi.

TELEFONDA ÖTV İNDİRİMİ VAR MI?

Telefonlarda ÖTV, KDV indiriminin gündemde yer aldığı bilinse de henüz detaylarına ilişkin net bir açıklama yok. 28 Ekim Cuma günü Başkan Erdoğan'ın telefon, bilgisayar gibi elektronik eşyalara yönelik ÖTV, KDV indirimi ile ilgili açıklamlarda bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı 2. el araba açıklaması!

"MİLLETİMİZİN BEKLENTİSİNE UYGUN HAREKET EDECEĞİZ"

28 Ekim tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli açıklamalarda bulunacağını açıklayan Erkan Kandemir, KDV ve ÖTV indirimine yönelik bazı açıklamalarda bulunarak şunları kaydetti:

Başka meselelerle ilgili çalışmalarımız da var. Gençlerin bir takım beklentileri var, özellikle bilgisayar ve elektronik alımlarla ilgili KDV alınmamasına ilişkin... Sayın Bakanlarımız çalışıyorlar. Milletimizin beklentilerine uygun şekilde hareket edeceğiz.

ÖTV İNDİRİMİ SON DURUM

Araç satın alacak ve aracını satacak vatandaşlar ÖTV indirimi konusunda son durumu merak ediyor. İndirim gelmesi halinde değişmesi ve düşmesi beklenen otomobil fiyatları son dönemde sıfır ve 2. El piyasasında artış gösterdi.

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