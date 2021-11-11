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Sağlık 2 doz Biontech olan Sinovac olabilir mi? 3.doz hangi aşıdan yaptırılabilir?
Sağlık

2 doz Biontech olan Sinovac olabilir mi? 3.doz hangi aşıdan yaptırılabilir?

3.doz Biontech mi Sinovac mı yapılıyor? Koronavirüs salgınıyla mücadele tüm hızıyla sürüyor. Uzmanlar mutlaka 3.doz aşının yapılması gerektiğini araştırıyor. Peki, iki doz Biontech olan 3.doz hangi aşıyı yaptırmalı?

Yeniakit Publisher
2021-11-11 20:15:00 -
2 doz Biontech olan Sinovac olabilir mi? 3.doz hangi aşıdan yaptırılabilir?

Koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken uzmanlar mutlaka hatırlatma dozlarının yapılması gerektiğini ifade ediyor. Peki, aşı randevusu nereden alınıyor?

2 doz Biontech olan Sinovac olabilir mi? 3.doz hangi aşıdan yaptırılabilir?

İki doz Sinovac aşısı olanlar temmuz ayından itibaren 3.doz aşı olabiliyor. 2.doz Sinovac’ın ardından iki ay geçtikten sonra 3.doz aşı yapılabiliyor. İki doz Sinovac olanlar üçüncü doz olarak Sinovac ve ya Biontech tercih edebiliyor.

Geçtiğimiz hafta 2 doz Biontech olan 60 yaş üstü vatandaşlara 3.doz aşı tanımlanmıştı. Yeni kararla 3.doz aşı hakkı 18 yaşa indirildi. Fahrettin Koca’nın yayımladığı açıklamada konu hakkında, “Aşıların 3 ila 6 ay arasında en çok koruyucu özellik gösterdiği belirlenmiştir. Bu bakımdan hatırlatma dozu aşılarının yapılması gerekmektedir. Daha önce 60 yaş üzeri vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılarına başlanmıştı. Bugün yapılan değerlendirmede 18 yaş üzeri tüm vatandaşlarımız için hatırlatma dozu aşılamasının başlatılmasına karar verilmiştir. Yarından itibaren mRNA aşısı olmuş ve üzerinden 6 ay geçmiş 18 yaş üzeri vatandaşlarımız hatırlatma dozunu istedikleri aşı türünden olabileceklerdir” ifadeleri yer aldı.

İki doz Biontech aşısı olanlar 3.doz olanak Biontech ya da Sinovac tercih edebiliyor. Koronavirüs aşı randevunuzu MHRS ya da ALO 182 üzerinden alabilirsiniz.  

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