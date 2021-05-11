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Eğitim 2. dönem sınavları ne zaman 2021? Yüz yüze 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
Eğitim

2. dönem sınavları ne zaman 2021? Yüz yüze 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Sınavlar ne zaman ortaokul, sınavlar ne zaman ortaokul lise, 2 sınavlar ne zaman olacak lise, sınavlar ne zaman olacak ortaokul, lise sınavlar iptal mi son dakika MEB haberleri milyonlarca öğrenci tarafıdan sorgulanıyor. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, artan korona vakaları sonrası tam kapanmanın hayata geçmesiyle birlikte de yüz yüze 2. dönem sınavları da ertelenmişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 16:17:00 -
2. dönem sınavları ne zaman 2021? Yüz yüze 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?

Lise sınav tarihleri açıklandı mı? Korona tedbirleri kapsamında 29 Nisan Perşembe akşamı saat 19:00’dan 17 Mayıs sabah saat 05:00’e kadar sürecek şekilde tam kapanma devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sınavları tam kapanma süreci öncesinde ertelendi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2.  dönem sınavlarının ertelenmesi sonrasında öğrenciler yüz yüze sınavların ne zaman yapılacağını merak etmeye devam ediyor. 

Ortaokul ve lise sınav tarihleri açıklandı mı?

Ortaokul ve lise sınavları iptal edilecek mi? Tam kapanma süreciyle birlikte birçok süreçle birlikte eğitim faaliyetlerinde de kısıtlamaya gidildi. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? İşte "Sınavlar ne zaman yapılacak?" sorusunun cevabıyla ilgili detaylar...

2. dönem sınavları ne zaman 2021?

Yüz yüze 2. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" dedi. Sınav tarihleri henüz açıklanmadı. Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00’den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den, 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiğini bildirdi. MEB tarafından yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda salgın tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 17 Mayıs 2021'e kadar yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği belirtildi.

Açıklamada, "Uygulama, 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren başlayacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 tarihi sonrasına ertelenmiştir." ifadesine yer verildi. Sınavl tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor. 

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