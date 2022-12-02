2 Dakikada sarı dişleri bu yöntemle beyazlatın ve ağız kokusunu yok edin! Dişteki sarı lekeler nasıl geçer?

Ne yazık ki günümüzde sağlıklı olmaktan ziyade iyi görünmek daha fazla önem taşıyor ve bu sebeple insanlar dişlerini beyazlatmak uğruna dişlerine zarar vermeyi göze alıyor.

Bu içeriğimizde sizlere dişlerinize zarar vermeden tamamen doğal yöntemlerle nasıl doğal rengine kavuşturacağınızdan bahsedeceğiz. Diş lekesi temizleme diş hekimine gitmiş kadar olacaksınız.

İlk yöntemimizin malzemeleri kabartma tozu ve limon içeriyor. Ufak bir kasenin içerisinde yemek kaşığı kabartma tozu ve aynı ölçüdeki limon suyunu karıştırın ve temiz bir bez ile dişlerinize uygulayın. Birkaç dakika sonra durulayın ve farkı gözlerinizle görün. Çok fazla kullanmanız diş minesine zarar verecektir. 10 günde bir tekrarlayabilirsiniz.

İkinci yöntemimiz için ihtiyacınız sadece elma sirkesidir.

Asidik yapısı diş üzerinde biriken plak ve tortuları temizler. Tek yapmanız gereken ağzınızı elma sirkesiyle çalkalamaktır Ağzınızı çalkaladıktan sonra diş fırçanıza biraz elma sirkesi dökerek dişlerinizi sirke le güzelce fırçalayın ve birkaç dakika beklettikten sonra durulayın. Dişleriniz ilk günkü gibi bembeyaz olacaktır.

Kimyasallar ile dolu diş macunlarını kullanmak yerine evde kendi doğal diş macununuzu yapmaya ne dersiniz? Hem doğal hem de daha etkili olduğu kullanıcılar tarafından da onaylandı. Nasıl mı yapacağız?

2 Dakikada sarı dişleri bu yöntemle beyazlatın ve ağız kokusunu yok edin! İşte dişlerinizi beyazlatacak o basit karışım.

Dişteki sarı lekeler için diş macunu doğal tarif

Malzemeler

4 yemek kaşığı ayçiçeği tohumu

4 yemek kaşığı ıhlamur çiçeği

1 litre su

Hazırlanışı

Tüm malzemeleri bir tencereye alıp kaynatın ve suyunu çekip yoğunlaştığında süzün ve ardından dişlerinizi hazırladığınız bu doğal macun ile fırçalayın.

Bir diğer yöntemimiz ise ağzınızı hindistan cevizi yağı ile gargara yapmaktır. 2 yemek kaşığı hindistan cevizi yağı ile 10 dakika kadar gargara yapın ve sonrasında durulayın. Haftada bir kez, birkaç hafta boyunca uyguladığınızda farkı kendi gözünüzle göreceksiniz.

Son yöntemimiz ise C vitamini zengini meyveler kullanarak diş beyazlatmak. Bu yöntemimiz belki de en kolayı. Çünkü tek yapmanız gereken domates veya çilek gibi C vitamini bakımından zengin olan meyveleri dilimleyerek dişlerinizin üzerine koymak ve 5 dakika beklettikten sonra durulamak. Ancak aynı limon suyu kullandığımız yöntemdeki gibi fazla kullanımı dişleri aşındıracaktır. Bu sebeple 10 günde birden fazla kullanmamaya özen gösterin.

Peki, dişlerdeki sarı lekeler Nasıl Geçer? İşte kısa çok kolay basit doğal tarifler...

1 çay kaşığı karbonat ile yarım limon suyunu karıştırın. Daha sonra üzerine 2 damla zeytinyağı ilave edin. Bu şekilde de bir müddet karıştırdıktan sonra dişlerinize bu karışımı sürün. Belirli bir süre bu şekilde dişlerinizi fırçaladıktan sonra dişteki sarı lekeler ortadan kalkacaktır.

Sararmış dişler nasıl beyazlar?

Evde diş beyazlatmak isteyenler limon ve karbonat karışımını kullanabilirler. Bir çay kaşığı karbonatı bir kabın içerisine atarak üzerine limon sıkınız. Daha sonra karışımda köpükler oluşana kadar karıştırınız. Daha sonra diş fırçanıza karışımdan bir miktar sürerek dişlerinizi fırçalayabilirsiniz.

Doğuştan sarı dişler beyazlar mı? Dişlerde sigara lekesi nasıl çıkar?

Bunlardan en yaygın olanı şüphesiz ki: Karbonat. Doğal bir aşındırıcı olan karbonat, lekeleri mekanik olarak çıkarabilir. Dişlerinizi beyazlatmak için karbonat denemek istiyorsanız, eşit miktarda su ve karbonatı karıştırarak bir macun yapın. Diş fırçanızı 1 dakika boyunca dişlerinize sürtün, ardından tükürün.

Dişlerde sigara lekesi nasıl çıkar?

Bunlardan en yaygın olanı şüphesiz ki: Karbonat. Doğal bir aşındırıcı olan karbonat, lekeleri mekanik olarak çıkarabilir. Dişlerinizi beyazlatmak için karbonat denemek istiyorsanız, eşit miktarda su ve karbonatı karıştırarak bir macun yapın. Diş fırçanızı 1 dakika boyunca dişlerinize sürtün, ardından tükürün. Hatırlatalım: Bazı insanların dişleri doğuştan sarıdır. Bu sarı dişler ne fırçalansa da beyaz bir görünüm oluşmamaktadır.

Ağrı ve sızı olmadan bu yöntemlerle diş beyazlatma tedavisi ile bembeyaz dişlere kavuşun. Diş Beyazlatma yöntemi sonrasında hayal ettiğiniz gülüşe ve inci gibi dişlere kavuşun.