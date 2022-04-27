2 dakika içinde ağız kokusundan kurtulun! Ağız kokusundan kurtulmanın 8 basit yolu

Ağız kokusu kişiyi rahatsız ederek utanç verici hale gelebilecek bir durumdur. Ağızda koku olmasının sebebi, genellikle kişinin ağız hijyenini tam olarak sağlayamamasından kaynaklıdır. Fakat ağız hijyeninin sağlanmasına rağmen uzun süreli ve rahatsız edici bir koku varsa bu, diğer hastalıklara bağlı da gelişebilir.

Ağız kokusu neden olur?

Ağız kokusu diş sağlığı alışkanlıklarından kaynaklanabilir ve diğer sağlık sorunlarına da işaret edebilir. Ağız kokusu, yediğiniz yiyecek türlerine ve diğer sağlıksız yaşam tarzı alışkanlıklarına göre daha da kötüleştirilebilir.

Günlük olarak dişlerin fırçalanması, diş ipi ve gargara kullanılması ağız bakımı açısından son derece önemlidir. Fırçalanmayan, diş ipi ve gargara kullanılmayan dişlerde gıda parçacıkları ağızda kalabilir.

Dişlerin arasında kalan yemek artıkları, diş etlerinin çevresinde ve dilde bakteri üremesine neden olur ve bu durumda nefesin kötü kokmasına yol açar. Antibakteriyel ağız gargaraları kokuyu azaltmaya yardımcı olabilir. Ayrıca takma dişler de kokuya neden olan bakteri ve yiyecek parçacıklarının uygun şekilde temizlenmemesi durumunda kötü kokuya neden olabilir.

Kalıcı ağız kokusu veya ağızda kötü bir tat, diş eti (periodontal) hastalığının bir işareti de olabilir. Dişlerdeki plak birikimi ve diş etlerini tahriş eden toksinler diş eti hastalıklarına sebep olabilir. Eğer ağız kokusu diş eti hastalığından kaynaklanıyorsa en kısa sürede tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen diş etline bağlı rahatsızlıklar diş ve çene kemiğine zarar verebilir.

Ağız Kokusuna Sebep Olabilecek Diğer Nedenler

Ağıziçi mantar enfeksiyonları

Diş çürükleri (oyuklar)

Sinüzit

Bademcik iltihabı

Mide ve bağırsak sistemleri hastalıkları

Uzun süreli açlık

Alkol kullanımı

Sigara ve tütün ürünleri

Ağız kuruluğu

Diyabet

Böbrek rahatsızlıkları

Burun ve burun eti rahatsızlıkları sayılabilir.

Belirtiler

Ağız kokusu bir hastalık olmamakla beraber birçok hastalığın belirtisidir. Fizyolojik olarak yediğiniz yemeğe göre oluşabilen ağız kokuları normal olarak kabul edilir. Bir de patolojik durumlardan meydana gelen ağız kokuları bulunmaktadır. Bunlar;

Diş çürükleri

Sinüzit

Faranjit

Geniz eti gibi boğaz hastalıkları

Reflü ve mide rahatsızlıkları gibi sindirim sistemi hastalıkları

Şeker hastalığı

Karaciğer yetmezliği

Böbrek yetmezliği gibi sistemik hastalıkların belirtisi de olabilir.

Özellikle şeker hastalarındaki aseton-meyve kokusuna benzer ağız kokusu ile böbrek hastalıklarında ortaya çıkan amonyak benzeri ağız kokusu oldukça karakteristiktir.

Ağız kokusu nasıl geçer?

İnsan ağzı ıslak ve sıcak olduğu için ağza giren bakteriler çok hızlı çoğalır. Bu da ağız kokusuna neden olarak iş ve sosyal hayatınızda insanlarla konuşurken karşınızdakini rahatsız ederek hoş olmayan hislere yol açabilir. Baharat, sarımsak, taze soğan yiyen kişilerin veya sigara içen kişilerin ağzında da hoş olmayan bir koku vardır. Üzerinizde hoş olmayan bir izlenim bırakabileceğinden en kısa sürede ağız kokusundan kurtulmak istersiniz. Dişlerinizi fırçalamanıza rağmen ağzınızdaki kokuyu yok edemiyorsanız size öğreteceğimiz yöntemi mutlaka deneyin.

Ağız kokusunu 2 dakikada yok eden bitkisel çay

Ağız kokusunu yok eden benzer ürünler mağazalarda satılır, ancak pahalı oldukları için her zaman satın alamayabilirsiniz. Ağız kokusuna iyi gelen bu bitkisel çayı hazırlamak için ihtiyacınız olan tek şey mutfağınızdaki 5 malzemedir.

2 adet limon

1 su bardağı ılık su

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karbonat

1 çay kaşığı bal

Nasıl hazırlanır?

Limon suyunu sıkarak içerisine tarçını, balı ve kabartma tozunu ekleyin. Karışıma 1 bardak ılık suyu ekleyerek iyice çalkalayın. Ağız kokusunu yok eden bu bitkisel çayı hazırlandıktan sonra 2-3 dakika içinde için.

Tarçın ve kabartma tozu ağız kokusuna yol açan bakterileri öldürür, bal ise bakterilere karşı korur. Kabartma tozu ayrıca dişleri beyazlatmak gibi diğer bir işleve de sahiptir. Limon ise ağzınızdaki kalan bakterileri öldürerek ağız kokusundan kısa sürede kurtulmanıza yardımcı olur.

Ağız Kokusundan Kurtulmanın 8 Basit Yolu

Dişlerinizi her gün düzenli olarak fırçaladığınız halde ağız kokusu yaşamaya devam ediyorsanız aşağıda yer alan pratik tavsiyeleri uygulamayı deneyin. İşte ağız kokusundan kurtulmak için 8 basit yöntem;

1- Ağız hijyenine dikkat edin; Ağız kokusunu yok etmek için tek başına dişlerinizi fırçalamak yeterli değildir. Dişlerinizi fırçalamanın yanı sıra, dişlerinizde kalan yemek artıklarını da temizlemeniz gerekir. Bunu yapmak için diş ipi veya steril tel kullanın.

2- Dilinizi temizleyin; Dilin yıkanması, dilde çoğalabilen bakterileri yok eder. Mağazalardan dil temizlemeye yarayan dil temizleme kaşığı alın ve kullanın.

3- Sıvı tüketin; Ağız kokusunun ana nedenlerinden biri ağız kuruluğudur. Bu sebeple daima yanınızda su ve meyve suyu taşıyın.

4- Meyve yiyin; Elma ve havuç gibi sert meyve ve sebzeleri yemek de dili temizler. Yani dişlerinizi hiç fırçalayamıyorsanız, en azından sert ve sulu bir elma yemeye çalışın.

5- Ağzınızı çalkalayın; Dişlerinizi fırçalasanız ve dişleriniz arasındaki boşluğu steril bir diş ipi ile temizleseniz bile, yine de ağız bakımınızı tam olarak yapmış sayılmazsınız. Ağzınızı gargara ile çalkalamak, ağzınızdaki kalıntıları tamamen temizleyebilir ve ağız kokusunu bastırabilir.

6- Çay için; Çayda bulunan bazı elementler ağız boşluğuna yerleşen bakterilerin çoğalmasını engeller.

7- Bol bol maydanoz yiyin; Maydanozun içindeki klorofil maddesi ağız kokusunu yok eder.

8- Daha az baharatlı yiyecekler tüketin; Soğan, sarımsak ve baharatlı yiyecekler yemek ağzınızın kötü kokmasına neden olabilir.