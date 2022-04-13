2 dağ arasında çelik köprü... Zengin etmek için mi yapılmış?! Müteahhitlere amma da para yedirmişler (!)

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Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osmangazi Köprüsü’nün ardından 1915 Çanakkale Köprüsü de geçtiğimiz günlerde 82 milyonun hizmetine açıldı. ‘Müteahhitler zengin ediliyor’ yalanları eşliğinde Türkiye’nin inşaat ettiği tüm eserlere karşı çıkan ve kendi iktidarları döneminde ülkeye bir çivi bile çakamayan muhalif kesimler Çanakkale Köprüsü için de aynı teraneyi tekrarladı. Başını CHP’nin çektiği eser karşıtı odaklar, son 100 yıla damga vuran projeleri karalamak için ‘İş adamlarını zengin etmek için yapıyorlar’ diyerek akıl tutulması yaşıyor.

Çinliler acaba kimleri zengin etmiş (!)

Çin, geçtiğimiz yıllarda ülkenin güneyindeki Yunnan ve Guizhou bölgelerini birbirine bağlayan ve Beipanjiang ismi verilen asma köprüsünü tamamlarken köprü deniz seviyesinden 565 metre yukarıda bulunması ile büyük dikkat çekti. Yapılan açıklamaya göre, devasa köprünün üç yıl süren inşasında 1000 mühendis ve teknisyen yer aldı.

Yukarıda yayınlanan ve dünyanın en ilginç ve ses getiren eserlerden bazılarının yer aldığı videoda Çin’deki 2 dağ arasındaki çelik köprü dikkat görüntüler, Türkiye’deki eser karşıtı muhalifleri de rezil etti. Muhaliflerin komik duruma düştüğü köprü için ‘Müteahhitlere amma da para yedirmişler. 5 müteahhitleri zengin etmek için mi yaptırılmış?' gibi yorumlar yapıldı.

Köprünün neden inşa edildiği muhaliflerce merak konusu oldu. “Müteahhitlere para akıtmak için” inşa edilen köprüye ne kadar harcandığı ve “kimlerin zengin olduğu” sorusu gündeme geldi (!) Ayrıca Çin devletinin zengin ettiği 5 müteahhidin isimleri de en sık sorulan sorulardan biri oldu (!)