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Dünya 2 çiftlikte tespit edildi! O ülkede kuş gribi alarmı verildi?
Dünya

2 çiftlikte tespit edildi! O ülkede kuş gribi alarmı verildi?

Yeniakit Publisher
2023-03-31 21:08:00 - 2023-03-31 21:40:14
2 çiftlikte tespit edildi! O ülkede kuş gribi alarmı verildi?

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH), Senegal’de kuş gribi salgını görüldüğünü duyurdu.

Senegal'de 2 çiftlikte kuş gribi salgını görüldüğü açıklandı.

Merkezi Paris'te bulunan Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (WOAH) tarafından yapılan açıklamada, 12 Mart'ta ülkenin kuzeyindeki Langue de Barbarie Ulusal Parkı'na 37 kilometre mesafedeki bir kümes hayvanı çiftliğinde, 18 Mart'ta da güneybatıda bir kümes hayvanı çiftliğinde kuş gribi salgını tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada, 2 salgının büyük ihtimalle birbiriyle bağlantılı olduğu kaydedildi.

Langue de Barbarie Ulusal Parkı'ndan 25 Mart'ta yapılan açıklamada, parkta 8 Mart'tan 24 Mart'a kadar 891 kuş gribi vakası görüldüğü belirtilmişti. 

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