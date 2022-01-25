2 bin yıllık mumyada bebek ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl mayıs ayında bulunan dünyanın ilk hamile mumyası üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bilim insanları, bu kez mumyanın içindeki fetüsü incelediler ve bir mumya içindeki fetüsün nasıl şartlardan geçmiş olabileceğine dair çok önemli ipuçları elde ettiler.

Bilim insanları, 2 bin yıllık bir mumyayı analiz ederken şok oldu. Çünkü yüzyıllar önce ölen kadının karnındaki doğmamış bebeğinin kalıntıları ortaya çıktı. Varşova Üniversitesi bilim insanları, geçtiğimiz yıl Nisan ayında, bir mumyayı incelemeye başladı. Ekip, bilgisayarlı tomografi ve X-ray taramalarını kullanarak kadın mumyanın karnındaki doğmamış çocuğun kalıntılarını ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, fetüsün vücudun çürürken asitlenmesiyle ‘salamura’ gibi 2 bin yıldan fazla bir süredir korunduğunu açıkladı. Bu arada bu mumyanın, bir fetüse sahip bilinen ilk mumyalanmış örnek olduğu düşünülüyor.

Mumya, 1826'da keşfedildi

Jan Wężyk–Rudzki, karnındaki bebeğiyle mumyalanan kadını Mısır’da keşfetti ve Aralık 1826'da Varşova Üniversitesine bağışladı. 'Gizemli Hanım’ olarak adlandırılan yetişkin mumyanın etrafını büyük bir belirsizlik sarıyordu. Araştırmacılar, MÖ 1. yüzyılda yirmili yaşlarında ölen bu kadının tam olarak ne sebeple öldüğünü ise halen bilmiyor.

Önceki araştırmalar, mumyanın öldüğünde hamileliğinin 26-30. haftaları arasında olduğunu göstermişti. 'Gizemli Hanım' ve doğmamış çocuğu üzerindeki son çalışmayı, Polonya'nın Varşova Üniversitesinden arkeolog ve paleopatolog Marzena Ożarek-Szilke ve meslektaşları yaptı. Bilim insanları, bu durumu bataklıklardaki bedenlerin yüzyıllarca korunmasına benzetti.