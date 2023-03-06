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Dünya 2 bin Arakanlının evi küle döndü
Dünya

2 bin Arakanlının evi küle döndü

Bangladeş’in Cox’s Bazar şehrinde bulunan ve Arakanlı Müslümanların kaldığı kampta çıkan yangında, en az 2 bin ev küle döndü.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:40:00 -
2 bin Arakanlının evi küle döndü

Bangladeş’te çoğu 2017’de Myanmar’da katliamlardan kaçan 1 milyondan fazla Arakanlı Müslümana ev sahipliği yapan Cox’s Bazar şehrindeki 11 numaralı kampta (Balukhali kampı), yerel saatle 15.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 12 ila 15 bin Arakanlı Müslümanın kaldığı bilinen kampta en az 2 bin ev küle döndü. Yangında en az 20 hastane ve sağlık merkezi de alevlere teslim oldu. Polis tarafından yapılan açıklamada, alevlerin yaklaşık 3 saatlik çabanın ardından kontrol altına alındığı aktarıldı. Yangında şu ana kadar can kaybı bildirilmediğini kaydeden polis şefi Rafikul İslam, “Mevcut durumda hasarın boyutunu bilmiyoruz” dedi.

Cox’s Bazar şehrindeki Seyfullah Kata bölgesindeki 16 numaralı kampta 10 Ocak 2022’de büyük bir yangın çıkmıştı. Resmi kayıtlara göre yangında, okul, cami ve bazı dükkanların yanı sıra 469 ev küle dönmüştü. Yangın sebebiyle toplamda 4 bin 500 kişi evsiz kalmıştı.

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