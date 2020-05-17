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2 bin 452 taksi dezenfekte edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede otogarları, özel ve belediyeye ait toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:35:53 -
2 bin 452 taksi dezenfekte edildi

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri 13 ilçede otogarları, özel ve belediyeye ait toplu taşıma araçlarını dezenfekte etti. Toplu ulaşımların yanı sıra 13 ilçede 179 durakta bulunan 2 Bin 452 taksi ekipler tarafından dezenfekte edildi.


Taksiciler ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, “Korona virüs inşallah ülkemizden bir an önce gider. Sürekli yolcu taşıdığımız için araçlarımızın dezenfekte olması gerekliydi. Muğla Büyükşehir Belediyesi taksilere dezenfekte yaparak daha hijyen olmasını sağladı. Muğla Büyükşehir Belediyesine teşekkür ediyoruz” dedi.


Başkan Gürün: “Dezenfekte çalışmaları devam edecek”


Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün “13 ilçede otogarlarımızı, özel ve belediyemize ait toplu taşıma araçlarının yanı sıra taksileri de dezenfekte ediyoruz. İl genelinde taksi duraklarında bulunan 2 Bin 452 taksi dezenfekte edildi. Bu süreçten sonra da dezenfekte çalışmalarımız devam edecek. Dezenfekte de yüzde 70 ve üstü alkol, yüzde 5 sodyum hipoklorit denilen çamaşır suyu ve sabun kullanıyoruz” dedi.

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