2 bin 100 yıllık tarihi eserin üzerinde sazını parçalayarak yapay zekayı protesto etmişti! Ünlü türkücüye soruşturma

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi:
Yapay zekanın birçok mesleği ele geçireceğini öne sürerek Adıyaman'da Nemrut Dağı'na tırmanan ve 2 bin 100 yıllık tarihi eserlere vurarak sazını parçalayıp bu duruma tepki gösteren türkücü Aydın Aydın hakkında soruşturma başlatıldı.

Kasım ayında, yapay zeka yüzünden birçok mesleğin yok olacağını, bu durumun müzik sektörüne de büyük zarar vereceğini öne sürerek UNESCO korumasındaki Nemrut Dağı'na tırmanan türkücü Aydın Aydın, burada protesto amacıyla sazını parçalamıştı. 

Aydın'ın 2 bin 100 yıllık tarihe sahip eserler üzerinde sazını parçalaması, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nı harekete geçirdi. 

İNCELEME BAŞLATILDI 

Aydın'ın tarihi eserlere zarar verdiği iddiasıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından idari soruşturma başlatıldı. Korunması gerekli taşınmaz nitelikteki tarihi eserlerin yıkılmasına, bozulmasına, tahribine, yok olmasına veya zarara uğramalarına kasten sebebiyet verenler iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar para cezasıyla cezalandırılıyor.

