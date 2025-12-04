Dolunayda şölen! Dağın zirvesinde yiyecek arayan yaban keçileri dolunayda görüntülendi

Barzani'nin koruma görüntüleriyle ilgili AK Partili isimden gündem olacak çıkış: Görmezden gelmek gerek
Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli koruma altındaki yaban keçileri, 2500 rakımlı Pagan Dağı’nın arkasından yükselen dolunayla birlikte görüntülendi.
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, ilçenin Norduz bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.
Pagan Dağı'nda sarp kayalıklar arasında yaşayan keçiler, beslenebilmek için sürüler halinde kar örtüsünün az olduğu otlaklara kadar iniyor.
Havanın kararmasıyla tekrar tırmanışa geçen yaban keçileri, buralardaki yaşam alanlarına sığınarak hem olumsuz hava şartlarından hem de yırtıcıların saldırılarından korunmaya çalışıyor.
Zirvede görülen yaban keçilerinin dağın arkasından yükselen dolunayla bütünleşmesi seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.
Dolunayla birlikte sürüler halinde görüntülenin yaban keçileri, karanlığın çökmesiyle gözden kayboldu.
