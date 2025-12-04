  • İSTANBUL
Doğa
9
Yeniakit Publisher
Dolunayda şölen! Dağın zirvesinde yiyecek arayan yaban keçileri dolunayda görüntülendi

AA
#1
Van'ın Gürpınar ilçesinde nesli koruma altındaki yaban keçileri, 2500 rakımlı Pagan Dağı’nın arkasından yükselen dolunayla birlikte görüntülendi.

#2
Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan yaban keçileri, ilçenin Norduz bölgesindeki 2 bin 500 rakımlı Pagan Dağı'nda popülasyonlarıyla dikkati çekiyor.

#3
Pagan Dağı'nda sarp kayalıklar arasında yaşayan keçiler, beslenebilmek için sürüler halinde kar örtüsünün az olduğu otlaklara kadar iniyor.

#4
Pagan Dağı'nda sarp kayalıklar arasında yaşayan keçiler, beslenebilmek için sürüler halinde kar örtüsünün az olduğu otlaklara kadar iniyor.

#5
Havanın kararmasıyla tekrar tırmanışa geçen yaban keçileri, buralardaki yaşam alanlarına sığınarak hem olumsuz hava şartlarından hem de yırtıcıların saldırılarından korunmaya çalışıyor.

#6
Zirvede görülen yaban keçilerinin dağın arkasından yükselen dolunayla bütünleşmesi seyrine doyum olmayan manzara oluşturdu.

#7
Dolunayla birlikte sürüler halinde görüntülenin yaban keçileri, karanlığın çökmesiyle gözden kayboldu.

#8
