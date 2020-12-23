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Spor "2. Belediyeler Arası Türkiye Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası" başladı
Spor

"2. Belediyeler Arası Türkiye Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası" başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-23 12:23:26 -
"2. Belediyeler Arası Türkiye Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası" başladı

ANKARA (AA) - Kahramankazan ilçesinde çevrim içi düzenlenen "2. Belediyeler Arası Türkiye Naim Süleymanoğlu Halter Şampiyonası" başladı.

Kahramankazan Belediyesinin ev sahipliğinde Eğitim Spor ve Kamp Merkezi'nde başlayan şampiyonaya çeşitli illerdeki 20 belediyeden 160 sporcu katılıyor.

Kızlar ve erkekler olmak üzere farklı yaş ve kilolarda rakipleriyle yarışan sporculara, takım arkadaşları da destek oluyor.

Naim Süleymaoğlu'nun kardeşi Muharrem Süleymaoğlu, AA muhabirine, Naim Süleymanoğlu'nun hatırasının yaşatılması adına düzenlenen şampiyonanın kendilerini çok mutlu ettiğini ve gurur verdiğini söyledi.

Muharrem Süleymaoğlu, "Pandemi şartlarında internet üzerinden şampiyonanın düzenlenmesi çok önemli. Çünkü Naim sadece bizim ailemizin bir ferdi değil, o dünyaya mal olmuş bir sporcu. Bu şampiyonalar Naim'in izinden gidecek genç sporcuların keşfedilmesi bakımından da çok önemli." dedi.

Şampiyona 25 Aralık Cuma günü ödül töreniyle sona erecek.

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