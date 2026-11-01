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Yerel 2 aylık bebek annesinin emzirdiği sırada hayatını kaybetti
Yerel

2 aylık bebek annesinin emzirdiği sırada hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

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2 aylık bebek annesinin emzirdiği sırada hayatını kaybetti

Malatya'da annesinin emzirdiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı. Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Minik bebek, Ali Baba Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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