2 aydır torunlarını göremeyen kadın duygu dolu anlar yaşadı

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı’nca sokağa çıkma kısıtlamasının kısa süreli kaldırılması ile birlikte Düzce’de 15 ve 16 yaşındaki gençler 2 aydır göremedikleri 80 yaşındaki anneannelerini ziyaret etti. Uzun zamandır torunlarını göremeyen yaşlı kadın duygu dolu anlar yaşadı.

İçişleri Bakanlığı 4 Nisan’da aldığı karar ile 20 yaş altındaki kişilerin sokağa çıkmasını sınırlandırmış, aradan geçen 41 günlük sürenin ardından normalleşme süreci ile beraber bu kişilerin sokağa çıkmaları 4 saatliğine kaldırılmıştı. Düzce’de Farabi Anadolu Lisesi’nde öğrenim gören Erenay ve İremsu Karaman kısıtlamanın geçici olarak kaldırılacağını öğrenince anneannelerini ziyaret etmek istedi. Fakat annesi ve babasının çalışması nedeni ile gidemeyince durumu öğretmenlerine anlatıp yardım istedi. Yapılan çalışmanın ardından Düzce Farabi Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ablak, öğrencileri evlerinden alarak anneannelerinin yanına götürdü. 15 ve 16 yaşındaki gençler anneannelerini ziyaret ederken, torunlarının geldiğini gören 80 yaşındaki Seviye Kılıç duygu dolu anlar yaşadı. Torunlarını 2 aydır görmediğini ve çok mutlu olduğunu belirten Kılıç, “2 aydır torunlarımı görmüyordum. Babaanneye gitmişlerdi. Orada kaldılar gelemediler. Bende çıkamıyorum sadece evin bahçesine çıkıyorum. Onların yanlarına da gidemedim. Çok özledim onları. Ziyaretime geldiler sağ olsunlar. Elimi öpmüş kadar oldular. Onları gördüm ya sarılmasam da olur” dedi.

“Virüsten sonra, elini öperim sarılırım”

15 yaşında Erenay Karaman, uzun bir süreden beri görmedikleri anneannelerini ziyaret ettikleri için mutlu olduklarını belirterek “Anneannemi 2 aydır göremiyordum. Sakarya’da babaannemde kalıyordum. Buraya geleli 2 hafta oldu. Şimdide bize verilen izinden dolayı anneannemi ziyaret etmek istedik. Kendisine büyük bir özlemimiz vardı. Korona virüs geçince elini öperim. Bu hastalık şu anda bende de olabilir. Onda da olabilir. İkimize de bulaşmaması için bu daha iyi” şeklinde konuştu.

“Okul Müdürümüz bizi anneannemize getirdi”

16 yaşındaki İrem Su Karaman ise, ailesi çalıştığı anneannelerini ziyarete gelemediklerini öğretmenlerinden yardım istediklerini ifade ederek "En azından 3-4 saatliğine evden çıktık. Bu süreçte de anneannemi ziyarete geldim. Çok uzun bir zamandır kendisini görmüyordum. Çok mutlu oldum. Birlikte kendisi ile bu süre içerisinde vakit geçireceğiz. Konuşacağız sohbet edeceğiz. Korona virüs olduğu için elini öpemiyorum. Fakat bu geçici bir süre. Bu süreç bittikten sonra zaten elini öperim ve sarılırım. Şimdilik böyle daha iyi. İkimizin de sağlığı açısından virüsü ona geçirmek istemem ya da o bana geçirmek istemez. Okul müdürüme de çok teşekkür ediyorum. Anne ve babam çalıştıkları için bizi buraya getiremeyeceklerdi. Okul müdürümüzden rica ettik bizi buraya kendisi getirdi” diye konuştu.

"Öğrencilerimiz ziyaret etmek istedi, bizde onları anneannelerine getirdik"

Düzce Farabi Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Ablak, “14-20 yaş arasındaki gençlerimiz bugün 3-4 saat bile olsa bir sokağa çıkma izinleri vardı. Okul gruplarımızda öğretmenler arkadaşlarımız öğrencilerimiz ile her daim iletişim içerisinde. Bir öğretmenimiz iki öğrencimizin kardeş olan iki öğrencimizin anne annelerine gitmek istediklerini ama anne ve babası çalıştığından dolayı gidemediklerini ve üzüldüklerini söyledi. Bu bize gelince bizde bunu hemen görev olarak bilinçlendik. Öğrencilerimizi sokağa çıkma izinlerinin başlarında saat 11.00’da evlerinden aldık ve buraya anneannelerine getirdik. Böylece özlem gidermiş oldular. Çokta güzel oldu. Duygusal anlar yaşandı. Anneannemiz çok duygusaldı. Tabi ki zor bir şey. Bir anneannenin torununa sarılamaması elini öptürememesi zor bir durum. Bu bizim geleneğimizde vardır. Bunlardan mahrum kalmak tabi ki öğrencimiz içinde anneannemiz içinde üzüntü verici bir olaydı. İnşallah bugünler geçecek. Onlarda eski iletişimlerini sağlayacaklar diye düşünüyorum” ifadelerinde bulundu.

15 yaşındaki Erenay ve 16 yaşındaki İremsu, anneanneleri ile sosyal mesafe kurallarına uyarak özlem giderdi.