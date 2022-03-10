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Yerel 2 araç çarpıştı: 1 yaralı
Yerel

2 araç çarpıştı: 1 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 16:02:00 -
2 araç çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi, Derecik Mahallesi, Ankara yolu, Derecik Mezarlığı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Yeten idaresindeki 05 FL 084 plakalı otomobil ile Nihat Gündem'in kullandığı 55 EV 049 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araç sürücüsü Turgut Yeten yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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