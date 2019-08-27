2. Akdeniz Plaj Oyunları - Milli sporcu Tuğcan Kaytar altın madalya kazandı



İSTANBUL (AA) - Milli sporcu Tuğcan Kaytar, 2. Akdeniz Plaj Oyunları'nda altın madalya aldı. Yunanistan'ın Patras kentinde süren organizasyonda Tuğcan Kaytar 200 metre su üstünde 1.22.49'luk derecesiyle altın madalya kazandı. Tuğcan'ın elde ettiği derece, Türkiye'nin organizasyonda kazandığı ilk altın madalya oldu. Tuğcan Kaytar, paletli yüzme 100 metre su üstünde de bronz madalya almıştı.

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