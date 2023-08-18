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Yaşam 2 aile arasında kavga: 41 yaralı
Yaşam

2 aile arasında kavga: 41 yaralı

Yeniakit Publisher
2023-08-18 02:49:00 -
2 aile arasında kavga: 41 yaralı

Batman’ın Beşiri ilçesinde 2 aile arasında meydana gelen taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. 1 kişi kafasına aldığı darbeden ötürü ağır yaralandı.

Olay Batman’a bağlı Beşiri ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir kafede gençler arasında çıkan tartışma kısa zamanda kavgaya dönüştü. Gençlerin kavgasına katılan ailelerle beraber sözlü kavga taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada 41 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken 1 kişinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Vatandaşların 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahale etmesi üzerine duran kavganın ardından yaralılar sağlık ekipleri tarafından Beşiri Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgayla ilgili inceleme başlattı.

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