2 Ağustos 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اِنَّ الَّذٖينَ فَرَّقُوا دٖينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فٖي شَيْءٍؕ اِنَّـمَٓا اَمْرُهُمْ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Dinlerini bölüp gruplara ayrılanlar var ya, senin onlarla hiçbir alâkan yoktur. Onların işi ancak Allah’a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını bildirecektir.."



(En'âm Suresi - 159) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)



TEFSİRİ:



İbn Abbas, Mücâhid ve Katâde’den nakledilen bir rivayete göre “dinlerini parça parça edip gruplara ayrılanlar”dan maksat yahudiler ve hıristiyanlar (İbn Atıyye, II, 367), yine İbn Abbas’a isnad edilen başka bir görüşe göre bunlar müşriklerdir (Râzî, XIV, 7). Zira, 100. âyetin tefsirinde de belirtildiği gibi İslâm’dan önceki Araplar çok çeşitli inanç gruplarına ayrılmışlardı.



Ayrıca bu âyette, İslâm ümmeti içinde daha sonra ortaya çıkan gruplaşmalara işaret buyurulduğu da düşünülebilir. Her hâlükârda âyet-i kerîme, dinde birlik ve beraberliğin önemini vurgulamakta, bu hususta ayrılığa düşenlerin Hz. Muhammed’den de uzaklaşmış olacakları uyarısında bulunmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 2 Sayfa: 493-494





ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Geçmiş toplumların hastalığı size de bulaştı, haset ve kin beslemek. İşte bu kökten yok etmedir, saçı tıraş eder demiyorum, fakat dini kökünden kazıyıp yok eder."

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"Canım kudret elinde olan Allah’a yemin ederim ki, iman etmeden cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmeden de mü’min olamazsınız."

"Aranızda birbirinizi sevmeyi gerçekleştirecek olan şeyi size haber vereyim mi? Selamı aranızda yayın!..”



Kaynak: Tirmizî, Sıfatu’l-Kıyâme, 57





GÜNÜN FOTOĞRAFI:







KISSADAN HİSSE:



“Onun kolunu kırmayın, üzerindeki derviş elbisesini çıkartın!..

Bir de onun sakallarını da kesin…"

İbretlik “Yaralı Kuş ve Derviş” kıssası!..

Bir gün yaralı bir kuş (hayvanların dilinden anlayan peygamber) Hz. Süleyman'a gelerek kendisinin bir derviş tarafından vurulduğunu ve dervişin onun kanadını kırdığını şikâyet eder.

Hz. Süleyman yaralı kuşu dinledikten sonra dervişi hemen huzuruna çağırtır...

Hz. Süleyman dervişe sorar:

“Bu kuş senden şikâyetçi neden bu kuşun kanadını kırdın?..”

Derviş cevap verir:

“Sultanım ben ava çıkmıştım, o sırada bu kuşu gördüm. Yanına yaklaştım kaçmadı, biraz daha yanına yaklaştım yine kaçmadı. Bana kendiliğinden teslim olacak diye düşündüm. Üzerine atladım, tam yakalayacağım esnada kaçmaya çalışınca da kanadı kırıldı.”

Bunun üzerine Hz. Süleyman kuşa döner ve şöyle der:

"Bak, bu adam da haklı. Sana yaklaşmış, sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. O sana yaklaştığı esnada sen kaçabilirdin? Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikâyet ediyorsun."

Kuş'un kendini savunması Hz. Süleyman'ı da şaşırtır:

“Efendim ben onu derviş kıyafeti ile gördüğüm için kaçamadım. Onu derviş kıyafetleri içinde görünce bu Allah´ın dervişidir. Dervişler Allah´tan korkarlar. Bana zarar vermez dedim. Avcı kıyafetleri olsaydı ya da avcıya benzer bir yönü olsaydı hemen kaçardım. Ne bileyim oda beni avcı gibi avlayacağını.”



Bu konuşma üzerine Hz. Süleyman savunma yapan kuşu haklı bulur. Ve kısasın yerine gelmesini ister:

- “Hemen dervişin kolunu kırın” der...

Yani derviş kuşun kanadını kırdığı için Hz. Süleyman´da dervişin kolunun kırılmasını emreder.

Ancak bu emre kuş itiraz eder:

“Aman efendim yapmayın, onun elini kırsanız gene iyileşir. Aynı hareketi tekrar yapar…

Efendim, en iyisi siz onun üzerindeki dervişlik hırkasını çıkarın..

Bir'de onun sakallarını da kesin ki benim gibi gariban kuşlar onun sahte dervişliğine kanmasınlar. Onun bu tuzağına düşmesinler. Ben onun bu tuzağına aldandım bundan sonraki kuşlar aldanmasın demiş.”

Hz. Süleyman onun dervişlik hırkasını çıkarır. Sakallarını da keser ve gönderir.







