2. Adnan Oktar vakası mı? Erol Tangut hakkında korkunç iddialar!

Yeniakit.com.tr

"Spirütüalist hizmetler" adı altında açtıkları ofiste, Erol Tangut'un adına basılan kitapların, bebek mamalarının, fidanların ve adak kurbanlıklarının satışını yapan Ebrar Nihal Özen ile Erol Tangut ve resmi nikahlı eşi Yeşim Tangut hakkında; taciz, dayak ve birçok korkunç iddia ortaya atıldı. Yeniakit.com.tr haber merkezine ulaşan bilgiler, Erol Tangut ve beraberindekilerin, "ikinci bir Adnan Oktar vakası mı?" olduğu sorusunu akıllara getirdi.

Erol Tangut, "nitelikli cinsel taciz suçundan" 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tangut'un, resmi nikahlı eşi Yeşim Tangut'un yanında saklandığı ve firari olduğu belirtilirken, Ebrar Nihal Özen'in Ankara'daki ofisinde faaliyetlerine devam ettiği öğrenildi. Öte yandan Özen'e ilgili iş yerinin Erol Tangut'un babası Halil Tangut tarafından 2020 yılında devredildiği ortaya çıktı. Halil Tangut'un bu devir işlemini Erol Tangut ceza aldıktan sonra gerçekleştirdiği vurgulandı.

Allah'ın kelamı ayetlerle ikna ederek kadınları tuzağa düşürüyorlar!

Erol Tangut'un ekibinin, kendilerine başvuran kadın ve erkeklere, "cin çıkartma seansları" uyguladığı iddia edilirken, kişileri, ayet-i kerimelerle ikna ettikten sonra tuzağına düşürdüğü öne sürüldü. Kadınlara cin çıkarma seansı uygulayan Erol Tangut'un ceza almasından sonra, aynı faaliyeti, Tangut'un ekibinin, Ankara merkezli olmak üzere birçok ilde gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tangut'a çalışan kişilerin, seans başı bin 500 lira ücret aldığı, cin çıkarma seanslarına başvuranlara, "Allah'ın adına sizi cezalandırmak zorundayım." denilerek sopa vurmak sureti ile işkence edildiği de öğrenildi. Tangut ve ekibinin işkence etmeden önce, başvuranlara bazı ayet-i kerimeler aktararak "Bunları uygulamak zorundayım. Allah böyle emrediyor." şeklinde telkinlerde bulunduğu aktarıldı.

Yeniakit.com.tr delilleri ile Tangut ve ekibinin perde arkasını aralıyor!

İhbar hattımıza ulaşan Tngut ve ekibi hakkındaki korkunç bilgi ve belgelerde; Erol Tangut'un kendisine başvuran kadınları, "Sizde soy, ensest laneti var. Soyunuzu düzeltmek için sizi nikahıma almak zorundayım." diyerek kadınlara tacizde bulunduğu ve sözde ilim meclisi adı altında kurdukları medreselerde, "sayik yetiştiriyoruz" sloganı ile akıllara durgunluk veren eylemlerde bulunduğu iddia edildi.

Yeniakit.com.tr'ye konuşan mağdurelerden bir kadın, medresede şahit olduğu bir olayı anlatırken, Özen'in evli çiftleri de birbirinden ayırdığını vurguladı.

Şahit mağdure kadın: Medreseye eşiyle sorunlar yaşayan bir kadın gelmişti. Ebrar Nihal Özen, ona, "Senin kocan kafir oldu. Nikahınız düştü. Yani zina yapmış oldunuz." diyerek yedi yüz sopa vurdu. Halbu ki kadının kocası 5 vakit namaz kılan, Kur'an'a bağlı, dindar bir insandı. Kadının acılarının bir hafta geçmediğine şahit oldum. "Kocan küfrederken sen onu susturmayıp, dinledin." gerekçesi ile kadının yanaklarına yüz tokat daha vurdu. Aynı kadına bir ay içinde toplam iki bin 500 sopa vurarak ceza verdiler.

Erol Tangut ile resmi nikahlı eşi Yeşim Tangut ve imam nikahlı olduğunu öne sürdüğü Ebrar Nihal Özen hakkındaki korkunç iddialar ile belgeleri yayınlamaya devam edeceğiz...

Yeni Akit Whatsapp ihbar hattı: 0553 313 94 23