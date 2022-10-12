"2-3 kuruş olacak" diyen adamı görün! Mansur'dan "indirimli su vermem" başvurusu

Seçimden önce "su 2-3 kuruş olacak" diye vaatlerde bulunan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, suya yapılan yüzde 50’lik indirimi mahkemeye taşıdı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olduğu dönemde düzenlediği bir mitingde "Köylerde yaşayanların su ücretleri sembolik olarak 2 ya da 3 kuruşa indirilecek. Köylerdeki evlerin hemen hemen hepsine güneş enerjisi takacağım. İstiyoruz ki köylerde yaşayan vatandaşlarımız ne elektrik ne de su parası ödesin" diyen Mansur Yavaş'ın vaadi her zaman olduğu gibi yine lafta kaldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi’nde AK Parti Grubu, su tarifelerine yüzde 50 indirim önergesi verdi. Mansur Yavaş ise çoğunluğun tahakkümüyle kabul edilen teklifin iptali için mahkemeye başvurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, yürütmenin durdurulması ve kararın iptali için 11 Ekim tarihinde detaylı bilgilendirme yaparak mahkemeye başvurdu. 'Uygulanması halinde telafisi güç ve imkansız zararlar doğacağı için öncelikle esas hakkında karar verilinceye kadar savunma alınmaksızın, aksi kanaat halinde savunma süresinin kısılarak yürütmesinin durdurulmasına' talebinin yer aldığı dilekçe mahkemeye sunuldu."