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Ekonomi 1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q'da final heyecanı 24 Ekim'de
Ekonomi

1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q'da final heyecanı 24 Ekim'de

Yeniakit Publisher
2020-10-22 13:40:47 -
1v1 LoL turnuvası Red Bull Solo Q'da final heyecanı 24 Ekim'de

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin en iyi oyuncularını bir araya getiren ve binlerce düellocunun mücadele ettiği '1v1' League of Legends (LoL) turnuvası Red Bull Solo Q'da büyük finale gelindi.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, amatör oyuncuların kıyasıya mücadele ettiği Red Bull Solo Q'da 8 finalist 24 Ekim Cumartesi günü düzenlenecek büyük finalde yarışacak. 8 büyük League of Legends yayıncısının da Vadi'nin Ustası unvanı için mücadele edeceği final heyecanı saat 17.00'da Red Bull Türkiye Twitch kanalından canlı yayınlanacak.

Esma Sultan Yalısı’nda sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde düzenlenecek Red Bull Solo Q Türkiye Finali zorlu bir yarışmaya sahne olacak ve Türkiye şampiyonu belirlenecek.

Eleme etaplarında başarılı olan ve büyük finale katılmaya hak kazanan 8 düellocu şunlar:

"Ulvi "KheanJaii" Hakan Terzi, Emir "ChillViolin" İçöz, Ozan "Jackie Walnuts" Asal, Taha Mertcan "Drogo Wannabe" Akbaba, Berkay "Kazing" Özyurt, Muhammet Emir "ŞAMPİYONLUK 1" Özdemir, Ekrem "Retyx" Şeref, Berke "Hadounken" Aytar."

Ekim ayı boyunca Red Bull Türkiye Twitch kanalında Türkiye'nin en büyük League of Legends yayıncıları arasında yer alan 8 büyük yayıncının yarıştığı Red Bull Solo Q: Vadi'nin Ustaları'nda da şampiyon belli oluyor.

24 Ekim'de Red Bull Solo Q: Vadi'nin Ustaları şampiyonu olmak için yarı finale kalan 4 yayıncı ise Asım Cihad "fabFabulous" Karakaya, Berke "Thaldrin" Demir, Koray "Naru" Bıçak ve Kaan "Elwind" Atıcı oldu.

Türkiye'nin en iyi düellocusunun belirleneceği Red Bull Solo Q Türkiye Finali www.twitch.tv/RedBullTR adresinden canlı olarak izlenebilecek.

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