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Eğitim 1.sınıflar okula hangi gün başlayacak? 1.sınıf ihtiyaç listesi
Eğitim

1.sınıflar okula hangi gün başlayacak? 1.sınıf ihtiyaç listesi

Milyonlar için eylül ayında ilk ders zili çalacak? Aileler 1.sınıfların ne zaman okula başlayacağını araştırıyor. Peki, 1.sınıflar için uyum haftası ne zaman? 1.sınıfa başlayanlardan hangi malzemeler defterler kalemler isteniyor?

Yeniakit Publisher
2022-08-26 20:16:00 -
1.sınıflar okula hangi gün başlayacak? 1.sınıf ihtiyaç listesi

2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Peki, 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak?

1.sınıflar okula hangi gün başlayacak?

Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar uyum haftasına 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uyum haftasından öğrencilere okul tanıtılırken çocuklar genellikle oyunlarla okula adapte olmaya çalışıyor.

1.sınıf ihtiyaç listesi

1.sınıf ihtiyaç listeleri öğretmenlere göre farklılık gösterebiliyor. Bilindiği gibi ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Bu sene ilk kez MEB, ücretsiz kaynak kitap dağıtımı da yapacak.

Defter (1 adet küçük boy çizgili defter, 1 adet küçük boy kareli defter, küçük boy kılavuz çizgili defter)

Kurşun kalem

Kırmızı kalem

Silgi

Kalemtıraş

Kuru boya seti (12’li)

Pastel boya (12’li)

Suluboya (12’li)

Resim defteri

Yapıştırıcı

Makas

Abaküs

Ataç

Çıt çıt dosya

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