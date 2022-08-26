1.sınıflar okula hangi gün başlayacak? 1.sınıf ihtiyaç listesi
Milyonlar için eylül ayında ilk ders zili çalacak? Aileler 1.sınıfların ne zaman okula başlayacağını araştırıyor. Peki, 1.sınıflar için uyum haftası ne zaman? 1.sınıfa başlayanlardan hangi malzemeler defterler kalemler isteniyor?
2022-2023 eğitim öğretim yılı için geri sayım başladı. Peki, 1.sınıflar ne zaman okula başlayacak?
1.sınıflar okula hangi gün başlayacak?
Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar uyum haftasına 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Uyum haftasından öğrencilere okul tanıtılırken çocuklar genellikle oyunlarla okula adapte olmaya çalışıyor.
1.sınıf ihtiyaç listesi
1.sınıf ihtiyaç listeleri öğretmenlere göre farklılık gösterebiliyor. Bilindiği gibi ders kitapları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz dağıtılıyor. Bu sene ilk kez MEB, ücretsiz kaynak kitap dağıtımı da yapacak.
Defter (1 adet küçük boy çizgili defter, 1 adet küçük boy kareli defter, küçük boy kılavuz çizgili defter)
Kurşun kalem
Kırmızı kalem
Silgi
Kalemtıraş
Kuru boya seti (12’li)
Pastel boya (12’li)
Suluboya (12’li)
Resim defteri
Yapıştırıcı
Makas
Abaküs
Ataç
Çıt çıt dosya