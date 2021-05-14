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Eğitim 1.sınıflar ne zaman açılacak? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?
Eğitim

1.sınıflar ne zaman açılacak? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

1.sınıflar ayın kaçında açılacak? Koronavirüs salgını sebebiyle yüz yüze eğitime ara verildi. Tam kapanma pazartesi günü sona erecek. Pek çok kişi bu sebeple yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağını araştırıyor. Peki, 1.sınıflar açılacak mı? İlkokullar yüz yüze eğitime başlayacak mı?

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:07:00 -
1.sınıflar ne zaman açılacak? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

1.sınıflar açılır mı 17 Mayıs | Milyonlarca öğrenci uzaktan eğitime devam ediyor. Öğrenciler ve veliler okulların açılacağı tarihi merak ediyor. Yüz yüze eğitim bu hafta başlayacak mı?

1.sınıflar ne zaman açılacak? İlkokullar yüz yüze eğitime ne zaman başlayacak?

Yüz yüze eğitime başlanacak tarih merak konusu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Uzmanı ve Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Akın, okulların mayıs sonunda açılmasının mümkün olduğunu ifade etti. Akın, “Gidiş o şekilde oluyor; ama tüm okullar, sınıflar değil; okulların küçük sınıfları 1’inci ve 2’nci sınıflar gibi sınıfların açılması ki özellikle öğrencilerin okul disiplini kazanması açısından çok önemli bu. Bunu yaparken de okullarda yeni vaka tespiti ile ilgili hızlı testler kullanılabilir. Hızlı antijen testleri var. Bunlardan güzel olanlar ya da yetersiz olanlar var. Özellikle seçilmiş antijen testleri vasıtasıyla çocuklara testler yapılabilir. Bunları haftada bir hiç olmazsa yaparak, okullardaki yeni vaka durumuna göre, okulun tehdit altında olup olmadığını daha kolay ortaya koyabiliriz. Düzenli antijen testleri yapılarak okulların sürdürülmesini sağlayabiliriz” diye konuştu.

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