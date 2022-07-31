2022-2023 eğitim öğretim yılı 12 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Anasınıfı ve 1.sınıflar için uyum haftası 5 Eylül Pazartesi günü başlayacak. Aileler ise kayıtların ne zaman sona ereceğini araştırıyor.

1.sınıf kayıtları ne zaman bitecek? Okul kayıtları ne zamana kadar yapılabilir?

Okul kayıtları temmuz ayının ilk haftası başladı. Aileler e-Okul üzerinden çocukların kayıt olacağı okulu sorgulayabiliyor ardından da okul müdürlüklerinde kayıt işlemlerini tamamlayabiliyor. Okul kayıt işlemleri 31 Ağustos’ta sona erecek. Ailelerden kayıt sırasında öğrencinin vesikalık fotoğrafı, ikametgah ve veliye ait bir fatura isteniyor.

Okul kayıt işlemleri sırasında velilerin ücret ödeme zorunluluğu bulunmuyor. Konu hakkında Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulundu. Bakan Özer, “Okulların ihtiyaçlarını, yani temizlik malzemesinden, kırtasiye malzemesine kadar, küçük onarımlardan büyük onarımlara, donatımı kadar ihtiyaçları gidermek için hızla yol alalım dedik. Yıllardan beri bu ülkede eğitimle ilgili bir sıkıntı var. Milli Eğitim Bakanlığı okulların ihtiyacını karşılamaktan aciz' diye. Okul aile birlikleri devreye sokuluyor, farklı mekanizmalar devreye sokuluyor. Bu kadar yatırım yapan bir hükümet, Milli Eğitim Bakanlığı, okulların ihtiyacını karşılamaktan niye aciz hale gelsin? İşte biz bunu değiştireceğiz. Tüm okullarımızın ihtiyacını bizzat karşılayıp daha önce karşıladığımız gibi önceden göndererek bir sonraki eğitim öğretim yılına hazırlığımız şimdiden yapacağız. Daha önceden orta öğretime bağlı okullarda doğrudan bütçe gönderilirken, temel eğitim okulları okul öncesi, ilkokul ve ortaokullara bütçe gönderilmiyordu. Artık buralara da bütçe göndermeye başladık. Bugün de Erzurum'da siz değerli yöneticilerle birlikte bir ahitleşme yapacağız. Bugün nasıl 610 milyonluk yatırım verdiysek bunlara ilave olarak okullarımızın eğitim, öğretime hazırlığıyla ilgili 200 milyon liralık ödeneği okullara gönderiyoruz. Artık rahat bir şekilde temizlik malzemelerinizi, kırtasiye malzemelerinizi, küçük onarımları, donatım malzemelerini alabilirsiniz. El birliği yapalım Türkiye'ye şunu gösterelim. Bizim bütçeyle ilgili sıkıntımız yok. Ha birisi istiyorsa bağış yapabilir. Ama kayıtla bağış arasında hiçbir ilişki yoktur. Hiç kimse bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu coğrafyasında, bu ülkenin içerisinde hiç kimseden kayıt için devlet okullarından bağış alınamaz” dedi.