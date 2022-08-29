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Spor 1.Lig puan durumu güncel 29 Ağustos
Spor

1.Lig puan durumu güncel 29 Ağustos

1.Lig'de 3.hafta oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor maçıyla noktalandı. Peki, 1.Lig'de lider kim oldu?

Yeniakit Publisher
2022-08-29 23:10:00 -
1.Lig puan durumu güncel 29 Ağustos

1.Lig'de 3.hafta heyecanı pazartesi akşamı oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor maçıyla tamamlandı. Peki, 3.haftada hangi takım lider oldu?

1.Lig puan durumu güncel 29 Ağustos

Eyüpspor-Yeni Malatyaspor:      3-2

Manisa Fk-Denizlispor:3-2

Erzurumspor Fk-Samsunspor:   2-2

Boluspor-Altınordu:       1-1

Bodrumspor-Adanaspor:            3-3

Bandırmaspor-Göztepe:              2-1

Gençlerbirliği-Pendikspor:          1-2

Altay-Ankara Keçiörengücü:      1-3

Sakaryaspor-Tuzlaspor:                2-0

 

4.Hafta

2 Eylül Cuma

20.00 Göztepe-Gençlerbirliği

3 Eylül Cumartesi

16.30 Bodrumspor-Eyüpspor    

16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor Fk

20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor

4 Eylül Pazar

16.30 Pendikspor-Boluspor

16.30 Ankara Keçiörengücü        -Sakaryaspor

20.00 Adanaspor-Altay

20.00 Denizlispor- Bandırmaspor

5 Eylül Pazartesi

20.00 Samsunspor-Manisa Fk

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