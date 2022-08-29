1.Lig puan durumu güncel 29 Ağustos
1.Lig'de 3.hafta oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor maçıyla noktalandı. Peki, 1.Lig'de lider kim oldu?
1.Lig'de 3.hafta heyecanı pazartesi akşamı oynanan Sakaryaspor-Tuzlaspor maçıyla tamamlandı. Peki, 3.haftada hangi takım lider oldu?
1.Lig puan durumu güncel 29 Ağustos
Eyüpspor-Yeni Malatyaspor: 3-2
Manisa Fk-Denizlispor:3-2
Erzurumspor Fk-Samsunspor: 2-2
Boluspor-Altınordu: 1-1
Bodrumspor-Adanaspor: 3-3
Bandırmaspor-Göztepe: 2-1
Gençlerbirliği-Pendikspor: 1-2
Altay-Ankara Keçiörengücü: 1-3
Sakaryaspor-Tuzlaspor: 2-0
4.Hafta
2 Eylül Cuma
20.00 Göztepe-Gençlerbirliği
3 Eylül Cumartesi
16.30 Bodrumspor-Eyüpspor
16.30 Tuzlaspor-Erzurumspor Fk
20.00 Yeni Malatyaspor-Çaykur Rizespor
4 Eylül Pazar
16.30 Pendikspor-Boluspor
16.30 Ankara Keçiörengücü -Sakaryaspor
20.00 Adanaspor-Altay
20.00 Denizlispor- Bandırmaspor
5 Eylül Pazartesi
20.00 Samsunspor-Manisa Fk